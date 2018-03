My Café Katzenberger: Das pinke Katzenberger-Universum bekommt Spielenachwuchs / Erste Kooperation zwischen der 99pro media und Upjers zur Saisoneröffnung von My Café Katzenberger

Bamberg/Leipzig (ots) - Pink, unterhaltend und authentisch: Genau so lieben es verspielte Katzen. Daniela Katzenberger, bekannt aus TV, Print und Internet, erweitert ihr Universum mit einem fröhlichen Browsergame. In Kooperation mit der 99pro media entwickelt Upjers derzeit das Onlinespiel "My Café Katzenberger". Nachdem das Café bereits am 22. März erfolgreich in die neue Saison gestartet ist und auch die Webseite (www.cafe-katzenberger.de) komplett neu überarbeitet wurde, geht pünktlich zur großen Eröffnungsparty des Cafés der Kultblondine am 4. Mai "My Café Katzenberger" in die Open Beta-Phase. Dann kann offiziell gespielt werden. Interessierte können sich vorab auf der Website (www.mycafekatzenberger.de) registrieren und erhalten mit etwas Glück die Chance, als Tester schon vor der Eröffnung einen ersten Blick ins Spiel zu werfen. Im Café-Spiel übernimmt Daniela Katzenberger die Rolle der "Mentorin": Die Kultblondine führt jeden Spieler durch die ersten Schritte als Café-Betreiber, gibt Ziele und Missionen vor und gratuliert jedem Einzelnen bei erfolgreich bestandenen Missionen.

Daniela Katzenberger ist vom Café-Spiel begeistert: "Jeder ist herzlich eingeladen, von Daheim mein virtuelles Café Katzenberger zu managen, Gäste zu bewirten und das Feeling von Mallorca zu erleben. Ich freue mich riesig, dass nun der Startschuss fällt."

My Café Katzenberger

"My Café Katzenberger" ist ein Café-Restaurantspiel im bekannten pink-weißen Katzenberger-Design. Der Spieler übernimmt die Leitung seines eigenen Café Katzenberger. Mit neuen Rezepten für ausgefallene Getränke und Speisen lockt er immer mehr Gäste an. Zufriedene Gäste lassen die Kasse klingeln und die Spieler können mit dem erwirtschafteten Umsatz ihr Café individuell einrichten und vergrößern. "My Café Katzenberger" wird in realistisch-illustrativem Comic-Look dargestellt. Die Farbgebung wird den Farbschemata des Katzenberger-Brands entnommen: mädchenhaftes Pink, viel Weiß und natürlich blond! Das free-to-play Browserspiel wird sowohl als Browsergame, als auch als Mobilegame spielbar sein. Als Client wird daher die Unity-Engine verwendet, die als Plug-In in Browsern installiert werden kann und auf den meisten Mobilgeräten funktioniert.

Upjers:

Upjers (www.upjers.com), 2006 gegründet, ist einer der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen mit Firmensitz in Bamberg. Über 55 Millionen Spieler weltweit haben sich bereits für ein Spiel von Upjers registriert. Das abwechslungsreiche Portfolio umfasst Action-, Strategie- und Social Games gleichermaßen und bietet Spielspaß für alle in mehr als 26 Sprachen. Browsergames von Upjers treffen den Nerv der Zeit und bieten Motivation, Leidenschaft und Spannung auf hohem Niveau: Auszeichnungen wie "Browsergames des Jahres" und "MMO Of The Year" bestätigen das! Ob als Mitarbeiter oder als Teil der Community: Willkommen ist, wer Spiele liebt.

99pro:

Die 99pro media gmbh (www.99pro.de) ist ein Unternehmen der 99pro group GmbH mit Sitz in Leipzig. Geschäftsführer der 99pro media gmbh sind Bernd Schumacher, Susanne Beck und Hendrik Pridöhl. Die 99pro media entwickelt und produziert Fernsehformate, die als Marken voll umfänglich ausgewertet werden. Das Unternehmen steht für wahrhaftige Geschichten. Aktuelle Produktionen sind die VOX-Formate "Daniela Katzenberger - natürlich blond", "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und "Auf und davon - mein Auslandstagebuch". Die 99pro media ist Inhaber der Marke Daniela Katzenberger.

