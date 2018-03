Festtags-Events das ganze Jahr: The Peninsula Hong Kong feiert glanzvolles 85. Jubiläum

Hongkong (ots) - Anlässlich seines 85. Jubiläums begeht The Peninsula Hong Kong 2013 ein Jahr voller Event-Highlights. Sie stellen sowohl eine Hommage an seine eigenen Traditionen als auch an die seiner Heimatstadt Hongkong dar. Die Entwicklung des am 11. Dezember 1928 eröffneten Hotels ist ein Spiegel des erstaunlichen Aufstiegs Hongkongs von einem kolonialen Handelshafen zu einer globalen Wirtschaftsmacht.

Alle Sonntage sind für das Peninsula ab sofort in doppeltem Sinne Feiertage. An jedem ersten Sonntag des Monats wird ein Revival des beliebten Afternoon Tea Dances gefeiert. An jedem zweiten Sonntag lädt das französische Restaurant "Gaddi's" aus Anlass seines 60. Geburtstags zu einem speziellen Degustationsmenü ein. An jedem dritten Sonntag kreuzt der MINI Clubman durch Hongkong, um den Gemeinden kulinarische Überraschungen zu bereiten. Jeder vierte Sonntag des Monats ist der Kunst gewidmet und wird Live-Performances in die Lobby bringen.

Die Enthüllung der für 450 Millionen HK-Dollar modernisierten neuen Zimmer im Original-Gebäude wird ein Höhepunkt im Mai sein, der den Abschluss der Verjüngungskur aller 297 Zimmer und Suiten markiert. Neben einem anmutigen Design demonstrieren die neuen Einrichtungen erneut Peninsulas Führungsrolle auf dem Gebiet personalisierter In-Room-Technologien.

Die "Peninsula Academy" führt im Jubiläumsjahr die Hotelgäste in die Ateliers alter Meister der Hongkonger Handwerkskunst, darunter Papierschöpfer und Schattenspiel-Künstler.

In Würdigung seiner eigenen Historie zeigt das Hotel im November die Premiere des Films "Tradition Well Served - A Sequel". "Tradition Well Served" wurde ursprünglich konzipiert, um die Entstehung des Hauses festzuhalten und 1994 erstmals aufgeführt. Mit einem Schnellvorlauf bis ins Jahr 2013 wird die Fortsetzung nun neue Facetten aus The Peninsulas glorreicher Vergangenheit enthüllen.

Zimmerreservierungen über Email: reservationgcsc @ peninsula.com und unter www.peninsula.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro The Peninsula Hotels:

Sabine van Ommen PR GmbH

Leibnizstr. 30, 10625 Berlin,

Tel.: +49 (0)30 - 321 20 02, Fax: 325 53 60,

E-mail: Info @ Svo-PR.com, www.svo-pr.com