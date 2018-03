Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. März 2013. Von KATHARINA ZIERL. "Am Gipfel der Übertreibung".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Nicht zuletzt das Duell um den Werbeslogan "höchstgelegener Skiort Österreichs" zwischen Hochgurgl und

dem Kühtai zeigt, wie skurril der Kampf um Superlative im Tiroler Tourismus inzwischen ist.

Ganz oben wird die Luft dünn. Das wissen die Hochgurgler und Kühtaier gleichermaßen. Nur darüber, wo sie noch dünner ist, sind sie sich nicht einig. Und streiten seit Jahren darum, wer sich denn jetzt mit dem sprachlichen Höhepunkt schmücken darf. "Der höchstgelegene Skiort Österreichs" - ein Slogan, um den es sich offenbar zu kämpfen lohnt. Sind es doch laut Tourismusexperten oftmals genau Leuchttürme wie diese, die beim Buhlen um den begehrten Urlauber den entscheidenden Vorteil bringen können.

Gerade im Tourismus scheint die verzweifelte Suche nach marketingtechnisch verwertbaren Superlativen jedoch immer kuriosere Züge anzunehmen. Höher, schneller, weiter. Fakten waren gestern, auf eine möglichst kreative, publikumswirksame Interpretation vorhandener Ressourcen kommt es an.

Zuletzt machte die Diskussion um geschummelte Pistenkilometer in eindrucksvoller Manier deutlich, dass der touristische Run auf Superlative geradezu absurde Ausmaße annimmt. Darf eine Piste doppelt gezählt werden, wenn sie 100 Meter oder breiter ist? Gilt die Strecke, die im Zickzack über die Piste führt oder die Falllinie ins Tal? Fragen, die Seilbahner und Touristiker bewegen. Die weitaus interessantere Frage aber ist, ob sich Urlauber oder Tagesgäste auf Basis einer Pistenkilometer-Tabelle für die ein oder die andere Destination entscheiden. Wohl - wenn überhaupt - nur in Einzelfällen. Wo sich das Gezerre um Rekorde zunehmend selbst ad absurdum führt, empfiehlt es sich, einen Gang zurückzuschalten. Der Fokus muss darauf liegen, was der Gast sich wünscht. Welche Eindrücke er mit nach Hause nehmen will. Warum er sich dafür entscheidet, wieder zu kommen. Wohl kaum, weil ihm 100 statt 70 Pistenkilometern zur Verfügung stehen. Schon eher, weil er das vorfindet, was einen Urlaub für ihn besonders macht.

Tirol punktet bei seinen Gästen ohnehin mit Top-Skigebieten und ausgezeichneter Hotellerie. Dazu kommen Faktoren wie Naturerlebnis, Bodenständigkeit und Einfachheit. Warum nicht genau darauf setzen und den Gipfel der Übertreibung verlassen. Wenn alle höher, schneller und weiter sind, gewinnt womöglich der, der am Boden bleibt. Weil er dem überforderten Urlauber eine rekordfreie, entspannte Zone anbietet. Zu viel des Besten führt auch in der Tourismuswerbung nicht zum Ziel. Authentizität ist Trumpf - vor allem, wenn die Luft dünn wird.

