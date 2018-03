"Kleine Zeitung" Kommentar: "Eine gute Atmosphäre saniert noch kein Land" (Von Antonia Gössinger)

Ausgabe vom 25.03.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Wer hätte das gedacht? Eine gute Gesprächsbasis, ein kultivierter Umgang miteinander und die sachliche Abwägung von Argumenten, eigentlich ganz normale Gepflogenheit, werden als Aufbruch in eine neue Ära empfunden. Das findet derzeit in Kärnten statt, wo sich die erste Dreier-Koalition in Österreich formiert und die Spitzenpolitiker von SPÖ, ÖVP und Grünen, Peter Kaiser, Gabriel Obernosterer, Wolfgang Waldner und Rolf Holub, sich in Tugenden üben, die gestern noch als langweilig galten.

Nach den Jahres des freiheitlichen Brachial-Stils, den Jörg Haider salonfähig gemacht und der in Kärnten unter den Brüdern und FPK-Chefs Kurt und Uwe Scheuch mit Duldung von Landeshauptmann Gerhard Dörfler ungustiöse Blüten getrieben hatte, sorgt die neue Tonalität für Aufatmen.

Eine angenehme politische Atmosphäre ist das eine. Die Herausforderungen, vor der Rot, Schwarz und Grün in Kärnten stehen, wird die so hoffnungsvoll startende politische Dreieinigkeit aber bald auf harte Proben stellen. Denn zum Verteilen ist nichts mehr da. Im Gegenteil, die kommenden fünf Jahre werden zur Sanierung des Landes nicht ausreichen. Das ist eine Aufgabe für mehrere Legislaturperioden.

Noch immer betragen die Haftungen für die Hypo-Bank, die noch immer schlagend werden können, ein Vielfaches des Budgetvolumens Kärntens. Der finanzielle Ruin des Landes muss abgewendet, aufgeblähte Strukturen zurückgebaut und die mit scheinbar unerschöpflichen Geldgeschenken beförderte Kultur der Begehrlichkeiten enttäuscht werden. Die Events sind nicht mehr zu finanzieren, die Brot- und Spielepolitik ist nicht mehr gewollt. Ob das auf Dauer breite Zustimmung finden wird, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob sich die künftigen Verantwortungsträger den Wünschen der eigenen Klientel widersetzen können. Nach so vielen Jahren abseits der Macht hat sich vor allem bei den roten Vorfeldorganisationen vermeintlicher Aufholbedarf angesammelt. Die schwarzen Bünde waren immer schon auf Teilhabe aus. Und ob die Grünen der Verführbarkeit der Macht widerstehen können, ist ihre Nagelprobe der Regierungsfähigkeit.

Wenn morgen die rot-schwarz-grüne Koalition Realität wird, startet sie mit einem breiten Vertrauensvorschuss der Bevölkerung, hat sie im Landtag sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Diese Verfassungsmehrheit muss genutzt werden, um endlich auch in Kärnten den Proporz abzuschaffen. Die erste Dreier-Koalition sollte die letzte alte Regierung sein. ****

