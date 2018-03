Magna modifiziert sein Normal Course Issuer Bid (NCIB), um Rückkäufe im Rahmen von privatrechtlichen Vereinbarungen zu ermöglichen

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. gab heute bekannt, dass sie ihr aktuelles Normal Course Issuer Bid (das "NCIB-Angebot") modifiziert hat, um auch Rückkäufe ausserhalb der Einrichtungen der Toronto Stock Exchange ("TSX") und der New York Stock Exchange ("NYSE") zu ermöglichen, und zwar gemäss einer von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erlassenen Ausnahmeverfügung. Nach den modifizierten Bedingungen des NCIB-Angebots können wir im Rahmen des NCIB-Angebots auch weiterhin Stammaktien an der TSX oder der NYSE kaufen, sind jedoch gemäss einer von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erlassenen Emittentenangebot-Ausnahmeverfügung auch dazu berechtigt, Stammaktien infolge privatrechtlicher Vereinbarungen zu kaufen.

Die Ontario Securities Commission ("OSC") hat eine Emittentenangebot-Ausnahmeverfügung erlassen, die uns Rückkäufe im Rahmen von privatrechtlichen Vereinbarungen mit unabhängigen Drittverkäufern ermöglichen. Rückkäufe unserer Stammaktien über eine solche privatrechtliche Vereinbarung werden mit einem Nachlass auf den aktuellen Marktpreis vorgenommen, können in Tranchen erfolgen und müssen die Bedingungen der OSC-Verfügung einhalten. Zu diesen Bedingungen gehört unter anderem: Pro Kalenderwoche ist lediglich ein solcher Rückkauf zulässig; alle Kaufvorgänge müssen vor dem Ablaufdatum des NCIB-Angebots am 12. November 2013 erfolgen; und es dürfen höchstens 4.000.000 Stammaktien, was einem Drittel der Stammaktien, die gemäss des NCIB-Angebots zurückgekauft werden können, im Rahmen solcher privatrechtlichen Vereinbarungen zurückgekauft werden. Die maximale Anzahl der Stammaktien, die in einer wöchentlichen Tranche im Rahmen einer privatrechtlichen Vereinbarung gekauft werden, darf 750.000 nicht überschreiten. Alle über eine privatrechtliche Vereinbarung gekauften Stammaktien werden bei der Berechnung der Anzahl der im Rahmen unseres NCIB-Angebots gekauften Stammaktien berücksichtigt, und die Informationen zu jedem einzelnen Kaufvorgang, einschliesslich der Anzahl der gekauften Stammaktien und des gezahlten Gesamtpreises, werden nach Abschluss des jeweiligen Kaufvorgangs über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) verfügbar sein.

Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Anforderungen wird die tatsächliche Anzahl der im Rahmen des NCIB-Angebots zurückgekauften Stammaktien, sei es über eine solche privatrechtliche Vereinbarung oder in anderer Weise, sowie das Timing solcher Rückkäufe, weiterhin von uns festgelegt. Hierbei spielen zukünftige Preisbewegungen, unsere Entscheidung, ob solche Käufe eine angemessene Verwendung unserer Unternehmensmittel darstellen und im besten Interesse unseres Unternehmens sind, und andere Faktoren eine entscheidende Rolle. Alle Käufe unterliegen unseren normalen Handelssperrfristen.

ÜBER MAGNA

Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 313 Fertigungsbetrieben und 88 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Unsere 119.000 Mitarbeiter sind darin bestrebt, unseren Kunden mithilfe innovativer Prozesse sowie Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produktpalette umfasst Karosserien, Fahrwerke, Innen- und Aussenteile, Sitze, Antriebsstränge, Elektronik, Spiegel, Verschlüsse, Dachsysteme und Module sowie die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Für weitere Informationen über Magna besuchen Sie unsere Website http://www.magna.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die, sofern es sich nicht um die Wiedergabe von historischen Fakten handelt, "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren Wertpapierrechts darstellen. Diese betreffen insbesondere zukünftige Rückkäufe unserer Stammaktien im Rahmen des Normal Course Issuer Bid (NCIB) oder infolge einer privatrechtlichen Vereinbarung gemäss einer von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erlassenen Emittentenangebot-Ausnahmeverfügung. Zukunftsgerichtete Aussagen können Prognosen finanzieller und anderer Art beinhalten, sowie Aussagen in Bezug auf unsere Zukunftspläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Annahmen, die diesen vorgenannten zugrunde liegen. Zur Kennzeichnung der zukunftsgerichteten Aussagen benutzen wir Wörter wie "möge", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "hochrechnen", "schätzen" und ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse oder Geschehnisse hinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Informationen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir in Bezug auf unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmungen historischer Trends, der aktuellen Bedingungen und erwarteter Entwicklungen formulieren, sowie auf anderen Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten. Ob allerdings die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse mit unseren Erwartungen und Prognosen übereinstimmen, unterliegt einer Anzahl von Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und deren Auswirkungen schwer vorherzusagen sind. Zu diesen Risiken, Annahmen und Ungewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen von: einer möglichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen oder ein längerer Zeitraum der wirtschaftlichen Ungewissheit; Liquiditätsrisiken; Risiken aufgrund eines Konkurses eines grösseren Finanzinstituts; Kursschwankungen bei den entsprechenden Währungen; gegen uns erhobene rechtliche Ansprüche und/oder gegen uns eingeleitete behördliche Massnahmen; die Unvorhersehbarkeit und die Fluktuation bei den Handelskursen für unsere Stammaktien; Änderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften; weitere Faktoren, die in unserem Jahresbericht (Annual Information Form) genannt sind, der der Wertpapieraufsichtsbehörde Kanadas vorgelegt wurde oder in unserem Jahresbericht (Annual Report) auf Formular 40-F, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, sowie in den Folgeeinreichungen. Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen warnen wir den Leser davor, unverhältnismässig viel Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Leser sollten besonders die zahlreichen Faktoren berücksichtigen, die die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den prognostizierten erheblich beeinträchtigen könnten. Ausser in den durch die einschlägigen Vorschriften des Wertpapierrechts bestimmten Fällen beabsichtigen wir nicht und verpflichten uns nicht, zukunftsbezogene Aussagen an nachfolgend auftretende Informationen, Ereignisse, Ergebnisse oder Umstände oder andere Vorfälle anzupassen.

Weitere Informationen:

Bitte wenden Sie sich an: Vince Galifi, Executive Vice-President und Chief Financial Officer unter +1-905-726-7100 oder Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations unter +1-905-726-7035.

(MG. MGA)