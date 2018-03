GPA-djp Katzian zu IHS-Keuschnigg: Redet wie Chefvolkswirt der Industriellenvereinigung

GPA-djp Vorsitzender kritisiert mangelnde Ausgewogenheit des IHS-Chefs

Wien (OTS/ÖGB) - "Die innenpolitischen Äußerungen von IHS-Chef Keuschnigg in der heutigen Pressestunde entsprechen exakt dem Forderungsprogramm der Industriellenvereinigung. Es ist enttäuschend, dass ein sich selbst als unabhängig gebender Wirtschaftsforscher die Interessen der größten österreichischen Bevölkerungsgruppe, jene der ArbeitnehmerInnen, konsequent ignoriert", so der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Wolfgang Katzian.

"Wenn man etwa beim Thema Urlaub betreffend die längst fällige Gleichstellung Frauen und Männer am Arbeitsmarkt mit den zusätzlichen Kosten argumentiert, dann ignoriert Keuschnigg, dass nicht zuletzt durch bessere Erholung gesündere ArbeitnehmerInnen auch länger im Arbeitsprozess verbleiben und dadurch volkswirtschaftliche Kosten gesenkt werden", so der GPA-djp Vorsitzende.

"Es ist auch falsch, den Eindruck zu erwecken, es gäbe in Sachen Arbeitszeitflexibilität derzeit keine Möglichkeiten. Wogegen wir uns allerdings wehren, ist ein ausschließliches Modell der Industrie, das den Menschen unterm Strich durch die Kürzung von Überstundenzuschlägen weniger Geld bringt. Jede Form von Lohnreduktion wäre gerade zum jetzigen Zeitpunkt auch volkswirtschaftlich nicht zielführend", so Katzian weiter.

Auch beim Thema Steuer lässt Keuschnigg Objektivität vermissen:

"Selbst die OECD hat wiederholt die zu geringe Besteuerung von Vermögen in Österreich bemängelt. Es ist eben nicht nur eine Frage der ideologischen Position, sondern eine zutiefst eine Frage wirtschaftspolitischer Vernunft, wie stark Vermögen belastet werden. Wenn man will, dass produktive Einkommen gestärkt werden, führt an der stärkeren Besteuerung von Vermögenswerten kein Weg vorbei. Mit den heutigen Aussagen, hat der IHS-Chef den ArbeitnehmerInnen in Österreich keinen guten Dienst erwiesen", schließt Katzian.

