Haubner: "Vermögenssteuern" belasten alle, die sich etwas erarbeitet und aufgebaut haben

IHS-Keuschnigg bestätigt Wirtschaftsbund-Position gegen "Vermögenssteuern" und Forderung nach Arbeitszeitflexibilisierung

Wien, 24. März 2012 (OTS/Text) - "IHS-Chef Keuschnigg hat einmal mehr dargelegt, warum sogenannte Vermögenssteuern nicht die von SPÖ, AK, ÖGB und Co. propagierte Lösung aller Probleme sind: Einerseits, weil 'Vermögenssteuern' nicht nur die 'Reichen' belasten, sondern auf jegliches Eigentum greifen, das - in welcher Form auch immer -vorhanden ist. Somit werden alle hart arbeitenden Menschen und Unternehmen bestraft, die sich mühsam etwas aufgebaut oder angespart haben. Andererseits, weil Österreich mit einer Abgabenquote von 42 Prozent bereits ein Hochsteuerland ist. Die Einführung zusätzlicher Steuern würde der Attraktivität des Österreichischen Wirtschaftsstandortes massiv schaden. Die Folge: Unsere heimischen Unternehmen büßen an Wettbewerbsfähigkeit ein, tausende Arbeitsplätze gehen verloren, Wachstum und Wohlstand werden gefährdet", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der den Appell Keuschniggs in der heutigen "Pressestunge" voll und ganz unterstützt - nämlich, dass die Priorität nicht auf der Einführung neuer Steuern liegen darf. ****

Haubner sieht mit den Ausführungen des IHS-Chefs zur Arbeitszeitflexibilisierung eine weitere Wirtschaftsbund-Forderung bestätigt: "Auch Keuschnigg betont, dass eine flexible Einteilung der Arbeitszeit den Wünschen der Arbeitnehmer entspricht und einen enormen Standortvorteil bedeutet. Um nachhaltig Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, müssen wir dort ansetzen, wo Jobs entstehen:

In den Betrieben. Mit flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsrecht können die Unternehmen sowohl den Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht werden, als auch mit der internationalen Konkurrenz noch besser Schritt halten", verstärkt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär, und appelliert abschließend: "Das verkrustete Arbeitsrecht ist ein Wirtschaftshemmschuh, den wir den heutigen Anforderungen anpassen müssen."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich