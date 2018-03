Papst kündigt Reise zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro an

Franziskus in Palmsonntag-Messe: Nie an das Böse gewöhnen und keine Angst vor eigenen Opfern haben

Vatikanstadt, 24.03.13 (KAP) Papst Franziskus wird im kommenden Juli an den zentralen Veranstaltungen des Weltjugendtags im brasilianischen Rio de Janeiro teilnehmen. Das kündigte er beim Gottesdienst zum Palmsonntag an, der in der katholischen Kirche zugleich als diözesaner Jugendtag begangen wird. Das internationale Jugendtreffen in Rio findet vom 23. bis 28. Juli statt.

"Mit Freude sehe ich dem kommenden Juli in Rio de Janeiro entgegen! Ich verabrede mich mit euch in dieser großen Stadt Brasiliens", sagte er am Ende der Predigt unter dem Applaus von mehreren Zehntausend Gläubigen auf dem Petersplatz.

Zu Beginn der Zeremonie zog der Papst in feierlicher Palmprozession von der Mitte des Petersplatzes zum Papstaltar vor der Vatikan-Basilika. Angeführt wurde der Zug von Jugendlichen, es folgten kirchliche Würdenträger. Franziskus folgte der Prozession zu Fuß, mit einem großen Palmzweig in der Hand.

Der Palmsonntag erinnere an den triumphalen und freudigen Einzug Jesu in Jerusalem vor seiner Kreuzigung, sagte der Papst in seiner Predigt. Christliche Freude sei somit stets auch mit dem Kreuz verbunden. Der Mensch müsse mit Hilfe Christi und dank dessen Auferstehung das Böse, Krieg und Gewalt in der Welt überwinden. Er dürfe sich nie an das Böse gewöhnen und dürfe auch keine Angst vor eigenen Opfern haben.

"Schauen wir uns um: Wie viele Wunden schlägt das Böse der Menschheit! Kriege, Gewalttaten, Wirtschaftskonflikte, die die Schwächeren treffen; Gewinnsucht, Machtstreben, Korruption Spaltungen, Verbrechen gegen das menschliche Leben und gegen die Schöpfung!", rief der Papst. Hinzu kämen die persönlichen Sünden des Menschen: "Der Mangel an Liebe und Achtung gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten und gegenüber der gesamten Schöpfung." Mit Christus könne der Mensch jedoch sich selbst und die Welt verwandeln.

