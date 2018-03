FP-Kasal: Vassilakou hält stur an Skandalwidmung von Baublöcken mit Luxuswohnungen fest

Über die Anrainer der Elisabethallee und die Bezirksvertretung wird rücksichtslos drübergefahren

Wien (OTS/fpd) - Auf Grünflächen an der Hietzinger Elisabethallee sollen Monsterbauten mit Luxuswohnungen in die Höhe gezogen werden. So wünscht es die Grünen-Chefin und Doppelstaatsbürgerin Maria Vassilakou und peitschte vergangenen Dezember die erforderliche Anlasswidmung durch den Gemeinderat. Mehr als 600 Anrainer haben sich mittlerweile gegen diese exzessive Verbauung des Grünraums ausgesprochen.

"Im Bezirksparlament wurde vergangene Woche ein Antrag auf Bausperre und Neuprüfung des Projekts beschlossen", berichtet Hietzings FPÖ-Gemeinderat Mag. Günter Kasal, "aber Vassilakou möchte stur und knallhart gegenüber Anrainern und Bezirksvertretung bleiben."

Er ist sehr erstaunt, dass ausgerechnet die Grünen in enger Zusammenarbeit mit Bauwerbern eine Anlasswidmung nach der anderen in Hietzing durchdrücken, von der Elisabethallee bis zur Hanselmayergasse - es geht dabei immer um Luxuswohnungen und sehr große finanzielle Interessen. Kasal: "Ein Bauprojekt im Landschaftsschutzgebiet Hörndlwald beim Afritsch-Heim ist als nächster Schritt zu befürchten. Wir werden das genau beobachten und diese Skandalwidmungen sicher nicht auf sich beruhen lassen." (Schluss)

