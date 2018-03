SP-Deutsch zu FP-Gudenus: SPÖ bezieht die Menschen ein, die FPÖ grenzt sie aus

Gudenus' verbales Herumdreschen beeindruckt niemanden

Wien (OTS/SPW) - "'Mehrheit glaubt nicht an Wiedererstarken der FPÖ' titelte gestern Samstag das 'Profil' in einer Vorabmeldung und diese dürfte Gudenus dermaßen zusetzen, dass er offenbar glaubt, er muss sich mit verbalem Herumdreschen abreagieren!", hielt der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Sonntag fest. "Weder seine primitiven Anwürfe auf den erfolgreichen Wiener Bürgermeister Michael Häupl noch sein versuchtes Ablenken von FPÖ-Privatisierungsgelüsten beeindrucken irgendjemanden in dieser Stadt", betonte Deutsch. "Im Gegenteil, mittlerweile müssen Strache und Gudenus schon Lügen-Inserate schalten, weil ihnen auf den Wiener Straßen keiner mehr glaubt", ging er auf "FPÖ-Wassermärchen" ein. Und: "Alles, was Gudenus erreicht, ist, dass er seine ramponierte Partei weiter zerstört. Uns soll's recht sein", betonte Deutsch.****

"Kein Wunder, dass Strache und Gudenus die Wählerinnen und Wähler in Scharen davon laufen. Schließlich haben die blauen Privatisierer nicht nur die Heimat verraten, sondern die Österreicherinnen und Österreicher massiv geschädigt", betonte der Landesparteisekretär. "Sei es bei der Privatisierung der BUWOG-Wohnungen, sei es beim extremen Sozialabbau während ihrer Regierungszeit", listete Deutsch eine Auswahl des FPÖ-Versagens auf.

"Auch die Boykottaufrufe zur Volksbefragung haben sich als absolute Rohrkrepierer herausgestellt", setzte Deutsch fort. "Die Wienerinnen und Wiener haben sich zu Hauf an der Volksbefragung beteiligt. Und zwar so viele, dass die ohnehin hohe Beteiligung aus 2010 noch einmal getoppt wurde", freute sich der Landesparteisekretär über die rege Teilnahme Die Ursache für den Erfolg auf der einen Seite und das Abwandern der Sympathisanten auf der anderen Seite liege auf der Hand, so Deutsch abschließend: "Die SPÖ bezieht die Menschen ein, die FPÖ grenzt sie aus!" (Schluss) ah

