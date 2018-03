JG-Kucharowits: Neue Jobs für Junge durch weniger Überstunden

Arbeit darf nicht das ganze Leben sein

Wien (OTS/SK) - "Weniger Überstunden sowie eine sechste Urlaubswoche bieten nicht nur Entlastung für viele arbeitende Menschen, sondern schaffen neue und vor allem gesunde Jobs für Junge und Ältere!", so Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation (JG) in der SPÖ am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Oftmals sind bereits junge Menschen - mit nicht einmal 30 Jahren - im Hamsterrad gefangen. Unendliche Überstunden, um die Wohnung zahlen und sich das Auto leisten zu können oder auch um möglichst rasch erfolgreich zu sein. "Es ist für viele junge Frauen und Männer nicht leicht, im heutigen Arbeitsalltag zu bestehen. Mehrfachbelastungen wie Job, Weiterbildung und womöglich Verantwortung für ein Kind stehen auf der Tagesordnung. Arbeit darf einfach nicht das ganze Leben sein!", so Kucharowits weiter.

Man muss weg kommen von dem Gedanken, rund um die Uhr zu arbeiten. Mehr freie Zeit und somit eine bessere Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist für Kucharowits die optimale Variante für alle Beteiligten.

"Mehr Menschen hätten die Chance auf einen neuen Vollzeitjob und wären gesünder bzw. fitter in ihrem Job und damit auf jeden Fall motivierter.", so die Bundesvorsitzende der JG abschließend. (Schluss) kg

