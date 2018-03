FP-Gudenus: Armer, unfähiger Häupl sogar in der eigenen Partei isoliert

Jetzt prügelt Hannes Androsch, die graue Eminenz der SPÖ, offen auf den glücklosen Wiener Bürgermeister ein

Wien (OTS/fpd) - Die von Häupl initiierte Volksbefragung war ein Pflanz! Dieser Einschätzung der FPÖ schließt sich nun auch Androsch vollinhaltlich an. Im aktuellen "trend" erklärt der Grandseigneur der SPÖ etwa zu der Frage zum Schutz der Daseinsvorsorge vor Privatisierung: "Da wurde versucht, ein Problem zu lösen, das es gar nicht gibt, um von Problemen, die man nicht lösen kann bzw. will, abzulenken." "Damit bestätigt Androsch nur das, was wir von Beginn an gesagt haben", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "diese Verlierer-Koalition hat abgewirtschaftet und Häupl ist längst rücktrittsreif."

Dass selbst immer mehr Sozialisten Häupl öffentlich Unfähigkeit attestieren, sollte ihm zu denken geben. Gudenus: "Er will oder kann die wahren Probleme der Bürger nicht nur nicht lösen, dieser völlig abgehobene Politiker erkennt sie ja nicht einmal. Er hat nur noch einen kleinen Kreis um sich, der sich die Taschen füllen darf und ihm deshalb regelmäßig erklärt, wie toll er doch wäre. Darüber hinaus ist Häupl isoliert - nicht nur in der Bevölkerung sondern auch in der eigenen Partei." (Schluss)

