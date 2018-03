FP-Reinold: Nach Drogenmord in Meidling muss Schutzzone warten

SPÖ-Votava sieht keine Zuständigkeit des Bezirks

Wien (OTS/fpd) - Trotz des tragischen Drogenmordes vor 14 Tagen vor der U-Bahn-Station Längenfeldgasse/Ecke Gierstergasse wird es auch weiterhin keine Schutzzone rund um den Kindergarten in der Gierstergasse geben. SPÖ-Bezirksvorsteherin Votava ließ in der Bezirksvertretungssitzung am 22. März 2013 keinen Zweifel daran, dass Sie eine Diskussion darüber im Bezirksparlament nicht wünscht. Der Bezirk sei dafür nicht zuständig, hieß es lapidar unter Verweis auf das Innenministerium, berichtet der Klubobmann der FPÖ-Meidling, Wolfgang Reinold.

Besonders tragisch sei die Tatsache, dass sich eine Zuspitzung der Drogensituation Längenfeldgasse bereits seit Jahren abgezeichnet hatte. Jeder Hinweis seitens betroffener Anrainer und zahlreicher Bezirksmandatare wurde jedoch seitens der roten Bezirksvorstehung fast reflexartig als "Panikmache" abgetan, zeigt sich Reinold erschüttert.

Dabei lägen zahlreiche konstruktive Verbesserungsvorschläge der Freiheitlichen auf dem Tisch, so Reinold, der in diesem Zusammenhang auf die umgesetzte Verbesserung der Beleuchtung in der nahen Gierstergasse während den Nachtstunden verweist. Doch selbst diesem FPÖ-Antrag waren monatelange Debatten vorangegangen, bei dem erst die Bestätigung des Problems durch die Polizei ein zerknirschtes Umdenken in der Bezirksvorstehung bewirkte, ärgert sich Reinold über die rote Realitätsverweigerung.

Das Verstecken hinter dem Paragraphendschungel bringt jedenfalls keine Lösung und lässt eine weitere Eskalation an der Längenfeldgasse befürchten, so Reinold, der die SPÖ-Bezirksvorsteherin Votava nicht aus ihrer Verantwortung entlässt. "Sie alleine entscheidet, ob sie einen Antrag zulässt oder nicht", erklärt Reinold, der aus einer Stellungnahme des Verfassungsdienstes vom 19. März 2013 zitiert. Darin heißt es wörtlich: "Die Prüfung der Zulässigkeit eines Antrages obliegt somit dem Vorsitzenden der Bezirksvertretung. Diese Entscheidung ist endgültig und obliegt keiner weiteren Überprüfung."

"Die FPÖ-Meidling wird sich jedenfalls weiter mit Nachdruck für eine Schutzzone einsetzen, um den Kindern einen gefahrlosen Weg zu und vom nahegelegenen Kindergarten zu gewährleisten", verspricht Reinold. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798