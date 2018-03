"trend": Gewinn der Swarovski-Auslandsholding 2012 halbiert

Zahlen reflektieren laut Unternehmen "nicht die gesamte Profitabilität der Swarovski-Gruppe".

Wien (OTS) - Laut der eben im Firmenbuch hinterlegten Bilanz der Swarovski Auslandsholding GmbH ist der Bilanzgewinn von 99 Millionen Euro im Jahr 2011 im letzten Jahr auf 51 Millionen Euro zurück gegangen, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Die Holding beinhaltet laut "trend" einen Großteil der Auslandsaktivitäten des Tiroler Kristallkonzerns, der die Zahlen nicht offiziell kommentieren wollte. Aus dem Headquarter in Wattens heißt es lediglich, die Auslandsholding "reflektiere nur einen Teil der ausländischen Beteiligungen und damit nicht die gesamte Profitabilität der Swarovski-Gruppe". Umsatzmäßig gab es 2012 Zuwächse, die Kristallsparte etwa konnte um über sieben Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zulegen. Die Zahlen für die gesamte Gruppe, zu der auch der Schleifmittelhersteller Tyrolit und Swarovski Optik zählen, sollen Ende März präsentiert werden.

