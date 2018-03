"trend": Androsch-Skepsis gegenüber Direktdemokratie

Ex-Finanzminister Hannes Androsch fordert mehr Proteste wie gegen Zwentendorf und Hainburg und kritisiert den Wohlfahrtsstaat.

Wien (OTS) - Hannes Androsch, Initiator des Bildungsvolksbegehrens und bei der Wehrpflicht-Volksbefragung im Jänner Proponent der Berufsheer-Befürworter, sieht die Direktdemokratie nach den bisherigen Erfahrungen kritisch: "Ich bin direktdemokratischen Instrumenten gegenüber immer skeptisch gewesen", sagt der Industrielle in einem Interview mit dem "trend" in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins: "Sie bergen die Gefahr in sich, dass sie opportunistisch-populistisch-rattenfängerisch missbraucht werden. Für Direktdemokratie braucht es mehr als Proteste wie Zwentendorf, Hainburg, Occupy Wall Street oder Stuttgart 21 - es braucht auch konstruktive Lösungsaktivitäten."

Androsch, der am 18. April seinen 75. Geburtstag feiert, äußert sich auch kritisch über die in der Wiener Volksbefragung formulierte Frage zum Schutz der Daseinsvorsorge vor Privatisierung: "Da wurde versucht, ein Problem zu lösen, das es gar nicht gibt, um von Problemen, die man nicht lösen kann bzw. will, abzulenken."

Der frühere Finanzminister geht zudem hart mit den Auswirkungen des Wohlfahrtsstaates ins Gericht: "Nicht nur in unserem Land ist eine gewisse Bequemlichkeit, Wehleidigkeit und ein Anspruchsdenken mit Vollkasko-Mentalität entstanden, kombiniert mit einem unbefriedigenden Leistungsverständnis. Von der Wiege bis zur Bahre wird für alles vorgesorgt, noch dazu zum Nulltarif." Der Sozialstaat disponiere über 30 Prozent der Wirtschaftsleistung, dennoch gebe es Armut. "Zusammengenommen ist das die wirkliche Ausgangslage für viele unserer gegenwärtigen Probleme", so Androsch im "trend".

