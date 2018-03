"trend": 65 Prozent der Österreicher sind für staatliche Obergrenzen für Managergehälter

83 Prozent glauben, dass österreichische Manager für ihre Leistungen zu viel verdienen.

Wien (OTS) - Das Ja der Schweizer zur Begrenzung der Managergehälter stößt auch in Österreich auf Anklang: Laut einer für das Wirtschaftsmagazin "trend" vom Linzer market-Institut durchgeführten Umfrage sind 65 Prozent der Österreicher für staatlich festgelegte Obergrenzen von Managergehältern - auch in Privatunternehmen. Nur 19 Prozent sprechen sich definitiv dagegen aus. Von den Befürwortern einer Deckelung hält ein Drittel der Befragten das maximal Fünffache eines Durchschnittsgehalts (2500 Euro) für eine angemessene Grenze, ein weiteres Drittel will die Grenze beim maximal Zehnfachen eines Durchschnittsgehalts einziehen.

Auf die Frage, ob österreichische Top-Manager, gemessen an ihren Leistungen, das verdienen, was ihnen zusteht, antworten nur 14 Prozent mit "ja". 57 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Manager auch in Österreich "deutlich zu viel" verdienen, weitere 26 Prozent "etwas zu viel".

