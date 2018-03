ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Fußball-U21-Freundschaftsspiels England - Österreich

Am 25. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 25. März, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Fußball-U21-Freundschaftsspiels England gegen Österreich um 20.15 Uhr sowie "Funsport" mit Snowboard, Freeskiing und vielem mehr um 22.30 Uhr.

Das U21-Nationalteam bleibt auch im fünften Spiel in der neuen Zusammenstellung ungeschlagen: Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch besiegte im ersten von zwei Testspielen die Slowakei in Hartberg mit 1:0. Torschütze war SV-Ried-Stürmer Robert Zulj, der nach einem Eckball von Holzhauser und einem abgewehrten Kopfball von Wimmer im Nachschuss einnetzte. Am 25. März trifft die U21 auswärts in Brighton auf Englands EM-Team, das als Turnierfavorit in die U21-EM-Endrunde geht. Die Engländer spielen noch mit dem "alten" Jahrgang 1990 und sind somit im Schnitt um zwei Jahre älter als die ÖFB-Auswahl mit Jahrgang 1992. Kommentator ist Michael Bacher.

