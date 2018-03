Bausch + Lomb reicht Registrierungserklärung zu geplantem öffentlichem Erstangebot der Stammaktien ein

Rochester, New York (ots/PRNewswire) - Bausch + Lomb, weltweit tätiges Unternehmen für Augengesundheit, gab heute bekannt, dass über das Holding-Unternehmen WP Prism eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 bezüglich des geplanten öffentlichen Erstangebots der Stammaktien des Unternehmens bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde. Die Anzahl der Aktien, die angeboten werden sollen, sowie die Preisspanne für das geplante Angebot wurden noch nicht festgelegt.

Ein Registrierungsantrag auf Börsenzulassung dieser Wertpapiere ist bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht, jedoch noch nicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden und es dürfen keine Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierung wirksam wird. Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Einreichung eines Angebots zum Kauf dar. Diese Wertpapiere dürfen in keinem Staat, in dem ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung oder Qualifizierung unter den in einer solchen Gerichtsbarkeit anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre, verkauft werden.

Informationen zu Bausch + Lomb

Bausch + Lomb ist ein führendes Unternehmen für die Augengesundheit, das sich auf den Schutz, die Verbesserung und die Wiederherstellung der Sehfähigkeiten für Menschen spezialisiert hat. Zu unserem Kerngeschäft gehören ophthalmologische Pharmazeutika, Kontaktlinsen und Pflegemittel sowie Geräte und Instrumente für die ophthalmische Chirurgie. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten eines der weltweit umfassendsten Produktportfolios in der Branche. Unsere Produkte sind in über 100 Ländern erhältlich. Das Unternehmen wurde 1853 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York und beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter weltweit.

