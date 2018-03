ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Samstag, 23.Mär 2013 12:00.00

Wetter - Gunda Schuller

Zypern aktuell - Robert Uitz

Im Journal zu Gast: Willibald Cernko - Michael Csoklich

Teilzeitjobs nehmen zu - Birgit Pointner

Das freie Mandat - Wolfgang Werth

Finanznachforderungen an Grasser - Volker Obermayr

Hürden Staatsbürgerschaftserwerb - Barbara Gansfuss

ISP: Was tun mit Mohr im Hemd und Zigeunerschnitzel -

Beate Tomassovits

Umweltaktion: Earth hour - Daser Barbara

Basra, 10 Jahre Kriegsbeginn - Jan Kuhlmann

Libanon zunehmend in Syrien Konflikt verstrickt -

Carsten Kühntopp

Papst trifft ehem. Papst - Barbara Ladinser

Schallaburg Ausstellung - Gernot Zimmermann

Wetter - Gnuda Schuller

Nachrichten - Susanne Krischke

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Christian Williwald

Produktion: Annette Perponcher

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion