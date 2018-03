"profil": Ex-Finanzlandesrat Harald Dobernig: "Ich muss nicht in den Landtag einziehen"

"Kein politischer Versorgungsfall"

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, kündigt Ex-Finanzlandesrat Harald Dobernig seinen Rückzug aus dem Landtag an. Er müsse, so Dobernig wörtlich, "nicht in den Landtag einziehen" und werde "sicher nicht am Sessel kleben". Mit knapp 33 Jahren sei er "kein politischer Versorgungsfall". Sein FPK-Landtagsmandat werde Christian Leyroutz (FPÖ) übernehmen, der Dobernig auch in den Hypo-Ermittlungen als Anwalt zur Seite steht.

