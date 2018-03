Barclays, Standard Life Investments, Warwick und Judge Business Schools bei erstem Webcast des Behavioural Finance Forum 2013

London (ots/PRNewswire) - Das Behavioural Finance Forum 2013 wird über einen Webcast am Dienstag, 26. März 2013 (von 9 bis 10 Uhr GMT*) live von der 40. Etage des Gherkin übertragen

Es werden Podiumsdiskussionen zu folgenden Themen stattfinden:

Kann Verhaltensökonomik Märkte zum Einsturz bringen? Wie beeinflussen unsere Emotionen den Finanzhandel? Kann emotionales Finanzverhalten die Erträge im Fondsmanagement verbessern? Ist die Verhaltensökonomik im Unternehmen das fehlende Bindeglied in der Kette der Finanzdeals? Verhalten sich Finanzverbraucher irrational?

Zu den Teilnehmern gehören:

Greg B Davies (Barclays), Professor Brian Scott-Quinn (The ICMA Centre), Nicola Horlick (Rockpool Investments), Philip Coggan (The Economist), Professor Raghavendra Rau (Judge Business School), Frances Hudson (Standard Life Investments) und Professor Mark Fenton-O'Creevy (The Open University).

Das Forum wird führende akademische Köpfe und Spitzendienstleister aus dem Finanzbereich zusammenzubringen, die die dringlichsten Fragen zu Verhaltens- und Emotionsökonomik, Faktoren, die für die Entscheidungsfindung im Finanzbereich grundlegend sind, diskutieren werden.

*10.00 - 11.00 Uhr MEZ

