Technische Leiter von China Sunergy erhalten prestigeträchtige Auszeichnungen in Australien

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - China Sunergy Co., Ltd. ("China Sunergy" oder das "Unternehmen"), ein Spezialhersteller von Solarzellen und -modulen, gab heute bekannt, dass Chief Technology Officer Dr. Jianhua Zhao sowie Vice President und Forschungsleiter Dr. Aihua Wang mit dem Advance Global Australian Award 2013 ausgezeichnet wurden. Dr. Zhao und Dr. Wang sind die ersten Australier chinesischer Abstammung, denen diese Auszeichnung zuteilwird. Die Preisverleihung fand in Zusammenarbeit mit der australischen Regierung und der Australian Financial Review am 21. März 2013 im Museum of Contemporary Art in Sydney statt.

Im Rahmen der Advance Global Australian Awards werden im Ausland lebende Australier mit bemerkenswertem Talent und herausragender Vision und Ambition geehrt und ausgezeichnet und Führungskräfte und Wegbereiter feierlich gewürdigt. Nominierungen können für Kandidaten aus verschiedensten Branchen eingereicht werden. Bei den Advance Global Australian Awards handelt es sich um die einzigen Auszeichnungen, die dafür gedacht sind, wichtige Beiträge von mehr als einer Million Australiern im Ausland zu würdigen. Nominiert wurden Dr. Zhao und Dr. Wang von Professor Martin Green, einem Wegbereiter auf dem Gebiet Solar und Fotovoltaik. Kandidaten werden auf Basis strengster Kriterien bewertet, darunter auch im Hinblick auf die in ihrem jeweiligen Fachbereich unter Beweis gestellte Führungskompetenz, Vision, Tatkraft und Innovation. Dr. Zhao und Dr. Wang waren die Gewinner der Kategorie Cleantech.

Auf der gleichen Preisverleihung erhielten Dr. Zhao und Dr. Wang einen zweiten Preis für ihre Beiträge im asiatischen Raum - den Australia in the Asian Century Award. Vier der zwölf Advance Global Australian Award-Gewinner sind im asiatischen Raum ansässig und berufstätig. Die australische Premierministerin Julia Gillard wandte sich in einer Videoansprache an die Preisträger und unterstützte die Vergabe des Australia in the Asian Century-Preises.

Dr. Zhao und Dr. Wang haben 1989 den Weltrekord für den höchsten Solarzellen-Wirkungsgrad unter Laborbedingungen aufgestellt. Seitdem ist es den beiden wiederholt gelungen, ihren eigenen Rekord zu brechen. Zuletzt geschah dies im Jahre 1999, als sie unter Laborbedingungen einen Wirkungsgrad von 24,7 % erzielten, der später sogar auf 25,0 % korrigiert wurde. Bis heute ist dies der höchste Wert, der weltweit erzielt werden konnte. Darüber hinaus sind Dr. Zhao und Dr. Wang jetzt für China Sunergys Mitwirkung am 863-Programm verantwortlich. Das nationale Hightech-Forschungs- und Entwicklungsprogramm in China soll die Entwicklung und Vermarktung von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad (über 20 %) und niedrigen Produktionskosten unterstützen und fördern. Im vergangenen Dezember erzielte China Sunergy unter Laborbedingungen einen Wirkungsgrad von 20,29 %. Das Ziel der nächsten Forschungs- und Entwicklungsphase ist nun die Stabilisierung dieses Wirkungsgrades und der Beginn der Pilotproduktion bis Ende des Jahres 2013.

Lu Tingxiu, der Vorstandsvorsitzende von China Sunergy, erklärte:

"Wir sind begeistert und sehr glücklich darüber, dass die beiden mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Es handelt sich hierbei um eine wichtige Anerkennung ihrer Beiträge zur Weiterentwicklung der Solartechnik. Ihre Beiträge für China Sunergy und die gesamte Branche erfüllen uns mit Stolz. Als Mitgründer von China Sunergy haben sie die fortschrittliche Technologie des Unternehmens entscheidend geprägt und uns somit die Möglichkeit geboten, Kunden effiziente und kostenwirksame Produkte anbieten zu können. Unter ihrer Leitung werden wir uns weiterhin umfassend mit der Forschung und technologischen Innovation befassen."

"Wir sind sehr erfreut und fühlen uns geehrt, diesen Preis zu erhalten. Wir haben uns in dieser Branche umfassend engagiert und werden uns bei China Sunergy weiterhin auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte konzentrieren, um die Effizienz und Qualität unserer Produkte weiter zu steigern", erklärten Dr. Zhao und Dr. Wang.

China Sunergy Co., Ltd. entwickelt und fertigt hocheffiziente Solarzellen und -module, die das Unternehmen aus seinen Produktionsstätten in China und der Türkei in die ganze Welt liefert. Zudem investiert China Sunergy in Solarprojekte mit hohem Potenzial. Das 2004 gegründete Unternehmen China Sunergy ist für fortgeschrittene Solarzellentechnik, zuverlässige Produktqualität und herausragenden Kundendienst bekannt.

