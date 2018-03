Neues Volksblatt: "Diagnosen" von Markus EBERT

Ausgabe vom 23. März 2013

Linz (OTS) - Ferndiagnosen sind immer eine wackelige Angelegenheit -wer sollte das besser wissen als Ärzte. Und trotzdem wird in der aktuellen "Prothesendebatte" so mancher Befund erstellt, der an der Realität völlig vorbeigeht.

Bemerkenswert hervorgetan hat sich gestern eine, die eigentlich gar nicht so weit weg wäre vom Geschehen, nämlich die Gesundheitssprecherin der oberösterreichischen FPÖ. Nach Aussage der Frau Primaria sollen 95 Prozent der Patienten "nur noch minderwertige Hüftimplantate bekommen". Sie beweist mit so einer Aussage vor allem eines: Selbst Ärzte können offenbar Gesundheitsthemen nicht vernünftig diskutieren. Denn selbstverständlich erhält kein Patient im österreichischen Gesundheitssystem irgendetwas "Minderwertiges", wer so etwas behauptet, betreibt Verunsicherung. Demagogie auf dem Rücken der Patienten ist aber das Letzte, was das Gesundheitssystem braucht. Manche wollen offenbar den Beweis antreten, dass man mit Totschlagargumenten jede Diskussion um die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems im Keim ersticken kann. Dass unter solchen Voraussetzungen in Oberösterreich eine im breiten politischen Konsens getragene Spitalsreform erreicht werden konnte, ist da schon ein ziemliches Wunder. Ein wünschenswertes Wunder wäre es freilich auch, die ganze Debatte auf die Basis von Fakten zu stützen und nicht auf minderwertige Polit-Diagnosen.

