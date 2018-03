KURIER: Chaos in Stronachs NÖ-Team

Aufstand der Funktionäre gegen Stronachs Klubchef Walter Laki

Wien (OTS/Kurier) - Seit 5. März ist Frank Stronach wieder in Kanada; seine Mitstreiter in Niederösterreich drohen, ins Chaos abzudriften. Die personellen Querelen gipfeln in einem konzertierten Aufstand der Bezirksfunktionäre gegen Walter Laki. Stronach wollte den 61-jährigen Ex-Rechnungshof-Beamten zum Klubobmann im Landtag machen.

Brisante eMails, die dem KURIER vorliegen, beweisen aber, dass kaum jemand mit dieser Personalentscheidung einverstanden ist. So heißt es etwa: "Dr. Laki hat praktisch keine Unterstützung in unserer Gruppe." Die Funktionäre wünschen sich Ernest Gabmann jr. als Klubchef, dem Stronach zunächst nur ein einfaches Landtagsmandat zugedacht hatte. Gekämpft wird mit harten Bandagen: Laki ist auch mit Sexismus-Vorwürfen konfrontiert. "Eine Intrige sondergleichen", sagt er zum KURIER.

