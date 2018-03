TTI berichtet Rekordumsatz und -gewinn für 2012

Hongkong (ots/PRNewswire) - Das in HongKong ansässige, weltweit tätige Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflege, Techtronic Industries Co. Ltd., ("TTI/Der Konzern") (Börsensymbol: 669, ADR-Symbol: TTNDY) gab heute seine Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr bekannt, in dem es einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn verzeichnen konnte. Der auf Aktieninhaber verteilbare Gewinn des Unternehmens wuchs um 32,2 % auf 201 Millionen USD und der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zu 2011 um 20,6 % auf 11,42 US-Cent. Der Konzernumsatz wuchs für das Jahr um 5,1 % auf 3,9 Milliarden USD da TTI ein organisches Wachstum in allen geografischen Regionen erreichte. Die Bruttogewinnmarge stieg aufgrund von weiteren Produktivitätssteigerungen in unserem Betrieb, der Einführung von neuen Produkten und eines starken Wachstum in unserem Geschäftsbereich der Industriewerkzeuge das vierte Jahr in Folge von 32,6 % im letzten Jahr auf 33,5 %. Die Gewinne vor Zinsen und Steuern für das Jahr 2012 stiegen um 18,6 % auf 260 Millionen USD mit einer Steigerung der Marge um 80 Basispunkte auf 6,8 %. Niedrigere Zinsausgaben aufgrund des Schuldenabbaus trugen ebenso zu einem Gewinnanstieg bei, wohingegen höhere Einnahmen und eine gesteigerte betriebliche Effizienz zu einem positiven freien Cash Flow in einer Rekordhöhe von 275 Millionen USD führte. Der Vorstand empfiehlt eine Schlussdividende in Höhe von 10,75 HK-Cent (ca. 1,38 US-Cent) pro Aktie, was zu einer Jahresdividende führt, die 37,3 % höher als letztes Jahr ist.

Herr Horst Pudwill, Vorsitzender von TTI, erklärte: "Ich freue mich bekanntgeben zu können, dass TTI im Jahr 2012 Rekordumsätze, Rekordgewinne und einen Cash Flow in Rekordhöhe erwirtschaftete. Unsere disziplinierte Implementierung des strategischen Plans von TTI führt zu außerordentlichen Ergebnissen bei all unseren Geschäftseinheiten und geografischen Regionen. Ich bin besonders zufrieden mit dem gewaltigen Fortschritt, der bei der Entwicklung neuer Produkte erreicht wurde, und mit den hervorragenden Produktivitätssteigerungen, welche der Antrieb des Wachstums unserer Umsätze und Gewinne sind. Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr die fundamentale Stärke von TTI."

"Ich glaube, das TTI mit seinem leistungsfähigen Markenportfolio auch für das Jahr 2013 und darüber hinaus über herausragende Aussichten verfügt. Unser neues Produktprogramm, unsere Initiative für die Produktivitätssteigerung und unsere Anstrengungen beim Cash-Management weisen alle eine solide Entwicklung auf, die durch disziplinierte Prozesse und ein rigoroses Management unterstützt werden," erklärte Herr Joseph Galli, CEO von TTI.

Höhepunkte 2012 2011 USD USD Millionen Millionen Änderungen (neu formulierte) Umsatzerlös 3.852 3.667 +5,1 % EBITDA 389 339 +14,8 % EBIT 260 219 +18,6 % Auf die Besitzer des Unternehmens verteilbarer Gewinn 201 152 +32,2 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 11,42 9,47 +20,6 % Dividende je Aktie (ca. US-Cent) 2,25 1,64 +37,3 % -------------------------------- ---- ---- ------

Informationen zu TTI

Der 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse Hongkong (Stock Exchange of Hong Kong Limited) notierte Konzern TTI ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Endverbraucherprodukten, Fachartikeln und industriellen Gütern für Heimwerkermärkte, Baumärkte sowie das gesamte Bauwesen. Eine konsequente und strategische Ausrichtung auf starke Marken, innovative Produkte, außerordentliche Mitarbeiter und herausragende betriebliche Leistungen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE®, AEG® und RYOBI®; Outdoor-Produkte der Marken RYOBI® und HOMELITE® sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER®, DIRT DEVIL® und VAX®.

Die TTI-Aktie ist Bestandteil des Hang Seng HK SmallCap Index und wird im Hang Seng Composite Index, dem FTSE All-World Hong Kong Index und dem FTSE Xinhua Hong Kong Index geführt. Weitere Informationen finden Sie auf www.ttigroup.com.

Alle Handelsmarken sind geistiges Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und markenrechtlich geschützt. AEG® ist eine eingetragene Handelsmarke und ihre Nutzung unterliegt einer Lizenz von AB Electrolux (publ). RYOBI® ist eine eingetragene Handelsmarke und ihre Nutzung unterliegt einer Lizenz von Ryobi Limited.

