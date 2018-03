EANS-News: Rosenbauer International AG / Rosenbauer erweitert Produktionskapazitäten / Neuer Standort in Leonding erhöht Fertigungsflächen um 60 % / Produktionsstart bereits im 3. Quartal 2013 geplant

Leonding (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen/Kapazitätserweiterung

Rosenbauer, führender Hersteller von

Feuerwehrausstattung, baut seine Produktionskapazitäten in Österreich aus. Mit Mai 2013 übernimmt Rosenbauer das ehemalige Werksgelände der Wacker Neuson als weiteren Fertigungsstandort. Im Rahmen eines Ausbauprogrammes werden die Fertigungsflächen an den Standorten in Österreich erweitert. Damit setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Region.

Der neue Standort (Werk 2) in der Haidfeldstraße in Leonding, der nur 3 km vom Hauptwerk entfernt ist, verfügt über eine für Rosenbauer ideale Infrastruktur. Zudem sprechen die rasche Verfügbarkeit des Areals sowie die Nähe zum Hauptstandort für das neue Werk.

Das Werk 2 umfasst rund 52.000 m² Grundfläche mit Hallenflächen von ca. 15.000 m² sowie ca. 5.000 m² Büroflächen. Das ist eine Erhöhung von 60 Prozent gegenüber den bisherigen Fertigungsflächen am Standort Leonding. Im Zuge einer standortübergreifenden Produktionsflächenplanung werden nun auch die Produktionsbereiche neu strukturiert. Künftig werden im Werk 2 Flughafenlöschfahrzeuge, allen voran das Topmodell PANTHER, sowie das Kommunalfahrzeug AT gefertigt. Die Inbetriebnahme der zusätzlichen Fertigung ist schrittweise ab dem 3. Quartal 2013 geplant. Insgesamt investiert Rosenbauer heuer an den österreichischen Standorten (Leonding und Neidling) eine Summe von 15,6 mEUR. Dies sichert auch weitere Arbeitsplätze in der Region. Aktuell beschäftigt Rosenbauer in Leonding rund 1.100 Mitarbeiter.

Seit mehr als 100 Jahren fertigt Rosenbauer technologisch anspruchsvolle Einsatzgeräte für die Feuerwehren. Am Hauptstandort Leonding werden Feuerwehrfahrzeuge für nationale und internationale Märkte sowie deren Herzstücke, die Feuerlöschsysteme und löschtechnischen Komponenten entwickelt und gefertigt. Trotz der erheblichen Markteinbrüche konnte Rosenbauer den Wachstumskurs fortsetzen und eine Umsatzsteigerung von knapp 20 % gegenüber dem Vorjahr erzielen. Auch für das laufende Geschäftsjahr werden Rekordumsätze erwartet. "Mit den zusätzlichen Produktionskapazitäten setzen wir einen weiteren Schritt für das künftige Wachstum. Dazu kommen Großaufträge, die zusätzlich Fertigungskapazitäten erfordern", sagt Dr. Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir @ rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com