Einladung zur Presseaktion der IG Windkraft

Erstes Windrad mitten in Wien Start des Kunst-Wettbewerbs

Wien (OTS) - Derzeit stehen in Österreich mehr als 760 Windräder mit einer Leistung von knapp 1.400 MW und erzeugen damit soviel Strom wie 850.000 Haushalte verbrauchen. Morgen kommt ein weiteres Windrad am Donaukanal hinzu. Dieses wird an Ort und Stelle von dem Graffiti-Künstler Tim Stehle künstlerisch gestaltet. Mit dieser Kunstaktion startet auch der Kunst-Wettbewerb "Mach Wind um Deine Kunst" der IG Windkraft, der im Rahmen des Tag des Windes 2013 veranstaltet wird.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

* Dietmar Baurecht, Koordinator des Zentrum für Kreativwirtschaft in der Regionalmanagement Burgenland GmbH

* Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft

* Walter Hoffmann, Geschäftsführer von EcoVent

* Hans-Christian Sprotte, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

* Tim Stehle, Graffiti-Künstler

* Berthild Zierl, Leiterin der Sektion Grafik der Berufsvereinigung der bildenden KÜnstler Österreichs

Termin und Ort:

Mittwoch, 4. April 2013 um 11.00 Uhr

Donaukanal (unter Rossauer Brücke), 1090 Wien

Abgang bei der Augartenbrücke gegenüber der Rossauer Kaserne

Einladung zur Presseaktion der IG Windkraft



Erstes Windrad mitten in Wien

Start des Kunst-Wettbewerbs

Derzeit stehen in Österreich mehr als 760 Windräder mit einer

Leistung von knapp 1.400 MW und erzeugen damit soviel Strom wie

850.000 Haushalte verbrauchen. Morgen kommt ein weiteres Windrad am

Donaukanal hinzu. Dieses wird an Ort und Stelle von dem

Graffiti-Künstler Tim Stehle künstlerisch gestaltet. Mit dieser

Kunstaktion startet auch der Kunst-Wettbewerb "Mach Wind um Deine

Kunst" der IG Windkraft, der im Rahmen des Tag des Windes 2013

veranstaltet wird.



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

* Dietmar Baurecht, Koordinator des Zentrum für Kreativwirtschaft in

der Regionalmanagement Burgenland GmbH

* Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft

* Walter Hoffmann, Geschäftsführer von EcoVent

* Hans-Christian Sprotte, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

* Tim Stehle, Graffiti-Künstler

* Berthild Zierl, Leiterin der Sektion Grafik der Berufsvereinigung

der bildenden KÜnstler Österreichs



Datum: 4.4.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Donaukanal (unter Rossauer Brücke), 1090 Wien

1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at