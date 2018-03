KURIER: Interview mit OMV-Chef Gerhard Roiss

Energiekonzern wirbt für Schiefergas

Wien (OTS) - Im morgigen Wirtschaftsteil des KURIER spricht sich OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss im Interview für eine ökologisch verträgliche Gewinnung von Schiefergas auch in Europa aus. Denn so könnten die Energiepreise sinken und in Folge der zunehmende Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA reduziert werden. Zu den möglichen Gasvorkommen rund um Zypern zeigt er sich zurückhaltend. "Da ist vieles im Bereich der Spekulation", sagt Roiss im Interview mit KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter.

