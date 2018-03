Feuerwehr: Dachstuhlbrand in Heurigenlokal in Döbling

Wien (OTS) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in einem Heurigenlokal in Neustift am Walde (19. Bezirk) zu einem Großbrand gekommen. Während das Lokal noch geschlossen war, bemerkte eine anwesende Person kurz nach dem Beheizen eines Ofens, starke Rauchentwicklung. Die daraufhin verständigte Berufsfeuerwehr Wien traf innerhalb kürzester Zeit ein und fand bereits einen stark entwickelten Brand vor. Aufgrund der rasanten Brandausbreitung wurde auf Alarmstufe zwei erhöht, um mit zusätzlichen Einsatzkräften den Brand von mehreren Seiten aus bekämpfen zu können. Starker Rauch behinderte immer wieder die Löschtätigkeiten und war weithin über Neustift zu sehen. Der Brand hatte in der Zwischenzeit beinahe den gesamten Dachstuhl erfasst und drohte auf die benachbarten Häuser überzugreifen.

Brandausbreitung verhindert

Durch den massiven Löscheinsatz mit Wasserwerfern, einer Drehleiter und eines Großtanklöschfahrzeuges sowie dem Einsatz der rund 80 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner konnten die danebenliegenden Objekte geschützt werden. Nach etwa knapp drei Stunden intensiver Brandbekämpfung konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Derzeit werden noch umfangreiche Aufräum- und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Magistratsabteilung 68

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Diensthabender Presseoffizier

Mobil: 0676 8118 68122

E-Mail: pressestelle @ ma68.wien.gv.at