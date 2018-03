"im ZENTRUM" am 24. März: Zypern - Rettung oder Pleite?

Wien (OTS) - Rund um die Zypernkrise überschlagen sich die Ereignisse: Noch kann niemand sagen, ob der Inselstaat vor der Pleite gerettet werden kann - in Europa sollen bereits Szenarien für den Austritt aus der Euro-Zone durchgerechnet werden. Wie könnte das Land dem Staatsbankrott noch entkommen? Müssen am Ende doch Sparer und Pensionisten zahlen? Und wird an Zypern ein europäisches Exempel statuiert, das andere Krisenstaaten das Früchten lehren könnte? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 24. März 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Wolfgang Schüssel

ehemaliger Bundeskanzler

Harald Waiglein

österreichisches Direktoriumsmitglied beim ESM

Stephan Schulmeister

Wirtschaftsforscher

Christiane Sternberg

Journalistin, Zypern

Joachim Starbatty

Ökonom und Eurokritiker

