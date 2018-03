Wertvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft

Abschluss der Wirtschaftstage für Junglehrer/innen mit LR Mennel

Feldkirch (OTS/VLK) - Die alljährlichen Wirtschaftstage für angehende AHS- und BMHS-Lehrerinnen und -Lehrer fanden heuer wieder großen Anklang. 20 Pädagoginnen und Pädagogen im ersten Unterrichtsjahr erhielten vier Tage lang einen Einblick in die heimische Wirtschaft und konnten in ausgewählten Unternehmen die engagierte Lehrausbildung und den beruflichen Alltag miterleben.

Schullandesrätin Bernadette Mennel überreichte zum Abschluss der Wirtschaftstage am Freitag, 22. März 2013, in der Wirtschaftskammer Vorarlberg allen Lehrpersonen die Zertifikate und dankte auch den Unternehmen für ihre engagierte Mitwirkung. "Die Vorarlberger Wirtschaft hat ein großes Interesse daran, dass die Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen gut ausgebildet und auf das Berufsleben vorbereitet werden. Der gegenseitige Austausch ist daher von großer Bedeutung", so Mennel.

Ziel der Veranstaltung ist es, angehenden Lehrerinnen und Lehrern einen fundierten Einblick in den Wirtschaftsraum Vorarlberg zu bieten. Die Pädagoginnen und Pädagogen erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Kontakte in den Unterricht einzubauen und so einen Beitrag zur Berufsentscheidung junger Menschen zu leisten. Die Wirtschaftstage werden von der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat, der Pädagogischen Hochschule und zahlreichen Vorarlberger Unternehmen durchgeführt.

