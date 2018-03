Erfahrener Kärntner Manager übernimmt Vertriebs- und Wärme-Agenden

Wien (OTS) - Der Aufsichtsrat der Kelag hat heute DI Manfred Freitag einstimmig zum Mitglied des Vorstandes der Kelag bestellt. Manfred Freitag wird spätestens ab 1.Juli 2013 gemeinsam mit Hermann Egger und Armin Wiersma den Vorstand der Kelag bilden. "Mit DI Manfred Freitag wird ein erfahrener Kärntner Manager Mitglied des Kelag-Vorstandes. Aufgrund seiner fachlichen Qualifikationen und seiner beruflichen Erfahrungen in der E-Wirtschaft - die in einem mehrstufigen Auswahlverfahren auch eindeutig bestätigt wurden - hat sich der Aufsichtsrat einstimmig für DI Manfred Freitag ausgesprochen", erklärt Kelag-Aufsichtsratsvorsitzender Günther Pöschl.

Umfangreiche Qualifikation Grund für Entscheidung

"Die Entscheidung für Manfred Freitag hat unmittelbar mit seinem beruflichen Hintergrund als Manager von komplexen Projekten in Kärnten zu tun. Herr Freitag kommt aus der E-Wirtschaft und kennt die spezifischen Herausforderungen der Branche für die Zukunft. Wir sind überzeugt, mit Herrn Freitag die wichtigen Weichenstellungen für die notwendige Stabilität des Unternehmens in den kommenden Jahren vornehmen zu können", so Pöschl weiter.

Freitag bedankt sich für Vertrauen

"Ich freue mich über das Vertrauen, das mir der Kelag-Aufsichtsrat entgegenbringt. Die Kelag ist ein wesentlicher Kärntner Leitbetrieb und wird in den kommenden Jahren ihren Kurs des wertorientierten, innovativen Wachstums fortsetzen. Hier aktiv mitgestalten zu können, ist eine große Auszeichnung und gleichzeitig auch eine große Verantwortung für mich, die ich gerne annehme", erklärt DI Manfred Freitag. "Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Erfahrungen viel zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Kelag beitragen kann."

Aufsichtsrat dankt Harald Kogler für Vorstandstätigkeit

Der bisherige Vertriebsvorstand DI Harald Kogler hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine Wiederbestellung nicht zur Verfügung steht. "Harald Kogler sieht seine berufliche Zukunft außerhalb der Kelag. Ich möchte mich bei Harald Kogler für seine Tätigkeit in der Kelag in den vergangenen viereinhalb Jahren bedanken", so Pöschl.

Zur Person DI Manfred Freitag

DI Manfred Freitag wurde am 8. Jänner 1958 in Klagenfurt geboren. Nach dem Studium zum Bauingenieur an der TU Graz begann er seine Berufstätigkeit bei den Österreichischen Draukraftwerken (ÖDK). 1991 übernahm Freitag in der DRAUCONSULT GmbH die Bereichsleitung "Bau". Zwischen 1998 und 2003 war Freitag Geschäftsführer der NOVUM Wassertechnik GmbH. Von 2004 bis 2010 zeichnete Freitag als Gesamtprojektleiter für das LKH Klagenfurt Neu verantwortlich. Seit 2010 leitet er das gemeinsame Projekt des Verbund, der EAG und der Kelag "Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II". DI Manfred Freitag ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Josef Stocker

Leiter Unternehmenskommunikation



KELAG-Kärntner

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt



Tel.: +43 (0)463 525-1285

Mobil: +43 (0)676 87801285

Mail: josef.stocker @ kelag.at



www.kelag.at