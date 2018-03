SPÖ Kaiser zu Kelag-Vorstand: Im Interesse der KärntnerInnen gemeinsam die Zukunft gestalten!

Danke an scheidenden Vorstand Harald Kogler, Vertrauensvorschuss für neuen Vorstand Manfred Freitag.

Klagenfurt (OTS) - Nach der heute bekannt gewordenen Entscheidung über die Neubesetzung des ausgeschriebenen Kelag-Vorstandsposten gratuliert der designierte Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser dem neuen Kelag-Vorstand Manfred Freitag:

"Manfred Freitag hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er schwierige Aufgaben und Herausforderungen wie den Bau des Klinikum Klagenfurt mit großer Kompetenz und Umsicht unterstützt von vielen engagierten Männern und Frauen erfolgreich bewältigen kann. Als neues Mitglied der Führungscrew unseres Landesenergieversorgers übernimmt er eine wichtige und für ganz Kärnten entscheidende Position. Politik und Kelag-Entscheidungsträger sind gefordert, im Interesse des Landes gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen, in der die Bedürfnisse der Kärntnerinnen und Kärntner im Mittelpunkt stehen", so Kaiser.

Bei Freitags Vorgänger, Harald Kogler, bedankt sich Kaiser für dessen bisherige Tätigkeit. "Er hat immer sein Bestes für die Kelag gegeben. Ich wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg."

