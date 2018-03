"Hohes Haus" am 24. März: Zypernkrise, Wohnungsnöte, Vorzugsstimme und Geburtshilfe

Im Interview: Finanzstaatssekretär Andreas Schieder

Zypernkrise

Die Zypernkrise hat diese Woche auch den Nationalrat in Wien erreicht. Wegen ihrer Mitwirkung an der Entscheidung der Euro-Finanzminister, auch die kleinen Sparer in Zypern zur Kasse zu bitten, hat das BZÖ eine Dringliche Anfrage und einen Misstrauensantrag gegen Finanzministerin Maria Fekter eingebracht. Der Titel der Dringlichen Anfrage lautet: "Mordversuch an Sparefroh". Die Finanzministerin warnte vor jeder Panikmache und begründete die umstrittene Maßnahme damit, dass der Vorschlag von der zyprischen Regierung gekommen sei. Dem schloss sich auch die SPÖ an, während die anderen Oppositionsparteien die Haltung des BZÖ unterstützten. Der Misstrauensantrag wurde schließlich abgelehnt. Claus Bruckmann berichtet von der hitzigen Debatte.

Im Interview dazu Finanzstaatssekretär Andreas Schieder.

Wohnungsnöte

In den vergangenen Jahren sind die Wohnkosten überproportional angestiegen. Im unteren Einkommensviertel betragen die Wohnkosten für Mieter inzwischen mehr als 50 Prozent der verfügbaren Einkommen. Und es wird, vor allem im geförderten Wohnbau, zu wenig gebaut, um die steigende Nachfrage auszugleichen. Dieser Befund ist nicht neu, nun hat sich allerdings die ÖVP das Thema "leistbares Wohnen" auf ihre Fahnen geheftet: Etwas überraschend für politische Beobachter, wildert sie damit doch in den Revieren der SPÖ und wird, belegt eine aktuelle Umfrage, mit diesem Thema kaum in Zusammenhang gebracht. Das Thema Wohnen ist somit zum Wahlkampfthema geworden. Michael Klonfar über die politische Schlacht am Wohnungsmarkt.

Vorzugsstimme

Eines der Versprechen der Koalitionsregierung war das Demokratiepaket, also eine umfassende Reform aller wesentlichen demokratischen Instrumente und Gremien. Modernisierung, mehr Transparenz und Bürgernähe sowie die Stärkung der direkten Demokratie waren und sind die gesteckten Ziele. Wobei sich der Bogen von der Geschäftsordnung des Nationalrats über Volksabstimmung und Volksbefragung bis hin zur Wahlordnung spannt. Am Mittwoch hat der Nationalrat den ersten Teil des Demokratiepakets verabschiedet und damit eine Reform der Nationalratswahlordnung beschlossen. Die direkte Wahl durch Vorzugsstimmen wird dadurch erleichtert. Maximilian Biegler berichtet.

Geburtshilfe

Mehr als 3.000 Menschen haben mit ihrer Unterschrift einem Anliegen von Hebammen Geburtshilfe geleistet: Die Betreuung durch Hebammen soll in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen werden. Eine diesbezügliche parlamentarische Petition des Österreichischen Hebammengremiums wurde inzwischen dem Familienausschuss zugewiesen. Während Hebammen nicht nur ihre Beratung, sondern auch ihre Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass verankert haben möchten, wollen die Familien- und Gesundheitssprecherinnen von ÖVP und SPÖ zunächst einmal nur die Beratung in den Pass hineinnehmen. Vertreter der Ärztekammer sind grundsätzlich skeptisch. Bettina Tasser berichtet.

