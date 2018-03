LK NÖ: Einigung des Agrarrats durch rasche Klarheit im Trilog absichern

Bauern brauchen für zukunftsfähige Entwicklung sichere Rahmenbedingungen

St. Pölten (OTS) - "Die derzeit anstehenden Veränderungen des agrarpolitischen Rahmens müssen rasch auf Linie gebracht werden. Die österreichische Interessenvertretung hat gemeinsam mit Bundesminister Nikolaus Berlakovich hart und gut verhandelt, eine taugliche Einigung erzielt und sich somit im europäischen Konzert mit einem österreichischen Agrar-Modell durchgesetzt. Aber der Kampf ist erst nach dem Gong vorbei: Ich appelliere an die europäischen Parlamentarier und die Kommission im sogenannten Trilog mit den Agrarministern, den derzeit eingeschlagenen Weg rasch zu finalisieren", erklärte Niederösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes bei der heutigen Vollversammlung. "Für unsere Bäuerinnen und Bauern ist es mehr als wesentlich, bald zu wissen, worauf sie sich bis 2020 einzustellen haben. Genauso braucht es aber auch ein Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung zur nationalen Absicherung der Agrargelder durch die Kofinanzierung. Nur verlässliche Weichenstellungen eröffnen unseren Bauern die Chance, selbst und erfolgreich ihre Betriebsentwicklung gestalten zu können", bekräftigte der Präsident.

GAP 2014 bis 2020

Ein Hauptaugenmerk der Vollversammlung der LK NÖ lag naturgemäß auf dem Status quo der GAP-Verhandlungen. Die Vertreter des niederösterreichischen Bauernparlaments unterstrichen in ihren Ausführungen die Notwendigkeit, die Agrarreform möglichst rasch unter Dach und Fach zu bekommen. Minister Berlakovich habe im Agrarministerrat die für die österreichische Landwirtschaft wesentlichen Punkte - wie die Anerkennung von freiwilligen Umweltleistungen im ÖPUL, die Möglichkeit, ein Regionalmodell mit Reduktionskoeffizienten und langen Übergangszeiten umzusetzen sowie die Option des Anbaus von Eiweißpflanzen auf den ökologischen Vorrangflächen - eingebracht und erfolgreich durchgesetzt. In der Ländlichen Entwicklung fordert die Vollversammlung nun eine klare Prioritätensetzung hin zu Maßnahmen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe verbessern. Dazu braucht es, so die Ansicht der LK NÖ, eine Stärkung der Investitions- und der Jungübernehmerförderung sowie den Ausbau von Bildungs- und Beratungsangeboten. Darüber hinaus soll ein Fokus auf die Erweiterung von Qualitätsprogrammen im Rinderbereich gelegt werden. Eine zielgerichtete Ausgleichszulage für Betriebe mit natürlichen Benachteiligungen, auch in Sonstigen benachteiligten Gebieten, sei künftig anzustreben.

Lebensmittel-Kontrollskandal: Fünf-Punkte-Programm der LK NÖ

Die europäische Lebensmittelbranche ist aufgrund von nicht deklarierten Pferdefleischanteilen in verarbeiteten Produkten von einer Vertrauenskrise geprägt. Obwohl die Ursache dafür nicht bei den bäuerlichen Fleischerzeugern liegt, sind die Tierhaltungsbetriebe indirekt davon betroffen. Um in Zukunft den Konsumenten zusätzliche Sicherheit hinsichtlich der Lebensmittelherkunft und Produktionsstandards garantieren zu können, hat die LK einen Fünf-Punkte-Vorschlag erarbeitet.

Darin fordert sie, dass das AMA-Gütesiegel forciert und nicht durch eine Vielzahl von wenig aussagekräftigen Gütesiegeln unterwandert wird; es sei rechtlich eindeutig zu verankern, dass es nur Bäuerinnen und Bauern erlaubt ist, ihre Produkte mit der Bezeichnung "Bauer-" in Verkehr zu bringen; der Gesetzgeber wird aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen für eine verpflichtende Auslobung von Herkunft und Haltungsform bei in der Gastronomie verwendeten Schaleneiern sowie Eiern in verarbeiteten Lebensmitteln zu schaffen; ferner braucht es auch eine rechtliche Basis für verpflichtende Angaben über die Herkunft von Geflügelfleisch und daraus erzeugten Produkten im Lebensmittelhandel, bei Verarbeitungsware und in der Gastronomie und schließlich fordert die LK, dass das Konsumentenschutzministerium einen jährlichen Bericht über die Vollziehung des Verbots der Irreführung und Täuschung im Bereich der Lebensmittelherkunft erstellt und veröffentlicht.

Verbot von Neonicotinoiden würde Gentechnik in Europa Tür und Tor öffnen

Die Vollversammlung blickt auch mit Sorge auf die Entwicklung in der Diskussion um das sogenannte Bienensterben. Die LK ist überzeugt, dass der Verzicht auf Gentechnik im Anbau mehr Vorteile als Nachteile für die heimischen Bauern bringt und auch dem Konsumentenwunsch entspricht. Werden konventionelle Methoden zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen verboten oder unrealistisch hohe Anforderungen bei der Zulassung erlassen, ist der österreichische nachhaltige und gentechnikfreie Weg in der Landwirtschaft ernsthaft gefährdet. Daher wird ein Verbot der Verwendung von Neonicotinoiden entschieden abgelehnt. Die LK NÖ bekenne sich seit jeher zu einer sachkundigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und unterstütze deshalb die Einführung eines "Pflanzenschutz-Sachkundeausweises" als taugliches Zeichen für den hohen Sicherheitsanspruch der Bauern, wird abschließend betont.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Bernadette Laister, Pressesprecherin Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Tel.: 05 0259 29307, Mobil: 0664/60 259 29307, E-Mail: bernadette.laister @ lk-noe.at