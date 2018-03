TELEIOS 2013: Großer Preis der Österreichischen Altenpflege durch Sozialminister Hundstorfer vergeben

Wien (OTS) - Gestern Abend wurde in Wien der TELEIOS 2013, Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der österreichischen Altenpflege durch Sozialminister Rudolf Hundstorfer vergeben. Der TELEIOS wird von Lebenswelt Heim, dem Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs ausgeschrieben und zeichnet herausragende Projekte und Neuerungen im Bereich der stationären Altenarbeit aus. Seit dem Jahr 2004 ist der TELEIOS der landesweit wichtigste Preis in der Altenpflege und wurde heuer bereits zum sechsten Mal vergeben -erstmals in drei Kategorien: BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und Führung. Unter allen Einreichungen wurden 31 Projekte der Alten- und Pflegeheime Österreichs für den Preis nominiert.

"Der TELEIOS holt zukunftsweisende Projekte vor den Vorhang und stellt die Innovationskraft, Kreativität und Managementqualität in Österreichs Alten- und Pflegeheimen einer breiten Öffentlichkeit vor. Dies ist umso wichtiger, als Pflege in unserer Gesellschaft nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung zu einem Zukunftsthema geworden ist. Pflege hat Zukunft. Pflege braucht Innovation und nachhaltige Qualitätsentwicklung", zeigt sich Mag. Johannes Wallner, Präsident von Lebenswelt Heim überzeugt.

Bei der Preisverleihung am 21. März ging der 1. Preis in der Kategorie "BewohnerInnen" an das Pflegewohnheim Geidorf Seniorenzentrum (Steiermark) für das Projekt "GEKO". Durch GEKO sind Spitalseinweisungen von Pflegeheim-BewohnerInnen seltener notwendig, es ist eine fachärztliche vor-Ort-Versorgung in den Pflegeheimen gegeben und Akutspitäler werden entlastet, da GEKO auf dem Prinzip "FachärztIn kommt zu PatientIn ins Pflegeheim und nicht PatientIn kommt zu FachärztIn ins Spital" beruht.

Mit dem 1. Preis in der Kategorie "MitarbeiterInnen" wurde an das Pflegeheim Neudörfl St. Nikolaus (Burgenland) für das Projekt "Salutogenese in der Altenpflege" ausgezeichnet. Primäres Ziel des Projekts ist die Steigerung der Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen, ein gezieltes individuelles und ganzheitliches Gesundheitsmanagement wurde etablieren. Im Gegensatz zu korrektiven und rehabilitativen Maßnahmen ist das Ziel, die Gesundheitsfaktoren vorausschauend und nachhaltig im Pflegeheim Neudörfl zu implementieren.

In der Kategorie "Führung" ging der 1.Preis an das SeneCura Sozialzentrum Schwaz (Tirol) mit dem Projekt "Übergangspflege Pilotprojekt zur integrativen Versorgung". Mit Hilfe eines hochqualifizierten Betreuungsteams aus Physio- und ErgotherapeutInnen und unter Einbeziehung der Angehörigen wird nach einem Krankenhausaufenthalt ein individuelles Betreuungsprogramm zusammengestellt, um den Weg zurück in die eigenen vier Wände zu meistern. In diesem für die Rehabilitation wichtigen Projekt arbeiten das Bezirkskrankenhaus, die Landes- und GemeindevertreterInnen, ein Gemeindeverband und die Tiroler Gebietskrankenkasse zusammen und schließen eine wichtige Versorgungslücke in Tirol.

Weitere Informationen zum TELEIOS 2013: www.lebensweltheim.at

