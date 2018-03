Matznetter begrüßt GmbH NEU zur Förderung von Unternehmensgründungen

Kapitalstärkende Maßnahmen berücksichtigen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter begrüßt die neue Form der GmbH zur Förderung von Unternehmensgründungen. "Durch die niedrige Kapitalausstattung von künftig 10.000 Euro statt wie bisher 35.000 Euro wird jungen Unternehmern die Gründung massiv erleichtert, was in einigen anderen Ländern bereits der Fall ist", so Matznetter. Bei all den Herausforderungen und Hürden, die bei einer Unternehmensgründung anstehen, sei jede Erleichterung begrüßenswert. Matznetter möchte das neue Modell allerdings noch mit dem Modell der deutschen Mini-GmbH vergleichen, um es auf kapitalverstärkende Maßnahmen zu überprüfen. ****

Der SPÖ-Wirtschaftssprecher möchte Unternehmer- und Gläubigerschutz sichergestellt wissen, ebenso wie die Kapitalstärkung nach der Gründungsphase. "Wir haben nichts davon, wenn wir den Unternehmerinnen und Unternehmern den Einstieg erleichtern und nach ein paar Jahren dieselben im Insolvenzverfahren haben", machte Matznetter deutlich. Er verweist hier auf Deutschland, wo man sich des Instruments der gesetzlichen Rücklage bediente, die als Gewinn dotiert werde. "Dadurch kommt es zu einer raschen Anhebung des Eigenkapitals auf 25.000 Euro", erläutert Matznetter und stellt klar, "darüber werden wir noch zu diskutieren haben".

"Unbestritten ist dennoch, dass wir die neuen Unternehmen zur Stärkung unserer Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen dringend brauchen", betonte Matznetter, der die neue Form der GmbH auch als eine "Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit" bewertet.

Die SPÖ habe sich massiv für die Anliegen der Selbstständigen eingesetzt, betonte der SPÖ-Wirtschaftssprecher, der auf die Erhöhung des Wochengeldes mit zusätzlichen Verbesserungen und die Einführung des Krankengeldes hinweist. Die Umsetzung der GmbH-Reform sei ein weiterer wesentlicher Punkt des EPU/KMU-Förderpakets der Bundesregierung. (Schluss) ah/bj

