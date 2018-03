"Thema" am 25. März: Spurlos verschwunden

Außerdem: Schuldlos schuldig - Angehörige von Häftlingen

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 25. März 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Spurlos verschwunden

Nach einer Party kommt Florian Panholzer, 17, nicht mehr nach Hause. Seit 10. März fehlt von dem HTL-Schüler aus Ziersdorf in Niederösterreich jede Spur. Nicht nur Einsatzkräfte, auch viele Freiwillige und Freunde Florians helfen bei der Suche. Florian war beliebt im Ort und keiner kann sich sein Verschwinden erklären. Jedes Haus und jeder Garten in der Gemeinde sollen noch einmal untersucht werden. Florians Mutter will die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihr Sohn noch lebt. Pro Jahr verschwinden in Österreich 700 Menschen. Vor allem Jugendliche tauchen nach einer "Auszeit" von zu Hause oft wieder auf. Zoran Dobric und Susanna Zaradic berichten.

Schuldlos schuldig - Angehörige von Häftlingen

"Es gibt Mütter, die nicht mehr wollen, dass ihre Kinder mit uns spielen", erzählen die achtjährige Lara und ihre vierzehnjährige Schwester Nina. Ihr Vater sitzt seit neun Monaten im Gefängnis in Innsbruck. Die Vorwürfe: Suchgifthandel, Suchtgiftkonsum, Schutzgelderpressung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Martin Pittl war Mitglied der Hells Angels. Er wurde -nicht rechtskräftig - zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im Leben der Familie ist nichts mehr wie es war. Wie gehen die Kinder mit den Vorwürfen gegen ihren Vater und mit der Ausgrenzung, die sie erleben, um? Hilfe für Angehörige von Häftlingen gibt es kaum. Einmal im Monat dürfen die Mädchen ihren Vater bei einem sogenannten "Tischbesuch" umarmen. Christoph Feurstein hat sie begleitet und auch mit ihrem Vater gesprochen.

Vergewaltigt in Indien

"Hätte ich eine Autopanne in Delhi, ich würde bestimmt nicht aussteigen, sondern den Wagen von innen versperren und mit dem Handy Hilfe holen", sagt Renate Juneja. Die gebürtige Österreicherin lebt seit 40 Jahren in Indien. Wie gefährlich es für Frauen dort tatsächlich ist, weiß die Welt erst seit wenigen Monaten. Eine 23-jährige Studentin ist nach einer Gruppenvergewaltigung an ihren schweren Verletzungen gestorben. Vorige Woche haben zwei weitere Fälle für Schlagzeilen gesorgt: Eine Schweizer Touristin wurde vor den Augen ihres Freundes von fünf Männern vergewaltigt. Eine Britin ist aus Angst vor Vergewaltigung aus ihrem Hotelzimmer gesprungen. Neun von zehn indischen Frauen sind in der Öffentlichkeit bereits Opfer sexueller Gewalt geworden. Jetzt hat die beispiellose Protestwelle, die seit Monaten das Land erfasst hat, die Politiker zum Handeln gezwungen. Schärfere Strafen gegen Vergewaltiger sind seit Donnerstag in Kraft. Frauen besuchen dennoch in Scharen Selbstverteidigungskurse, berichten Alexander Lorenz und Markus Stachl.

König der Lüfte - Gregor Schlierenzauer im Porträt

Er ist der erfolgreichste Skispringer der Geschichte des Sprungsports. Dennoch ist der Sport für ihn nicht alles im Leben. Es gibt auch den nachdenklichen Gregor Schlierenzauer. Zwischen Höchstleistungen und Medienrummel widmet sich der 23-Jährige der Fotografie und dem Modedesign. "Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen", erzählt er im "Thema"-Interview. Johannes Schubert hat den Ausnahmesportler abseits der Sprungschanze und beim Weltcupfinale in Planica getroffen.

"Thema" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at