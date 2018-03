Personalentscheidungen in der APA-Geschäftsführung

Vertrag von Kropsch verlängert, Pig folgt auf Tretter

Wien (OTS) - In der Sitzung vom 22. März haben Vorstand und Aufsichtsrat der APA Weichenstellungen für die nächsten Jahre vorgenommen. Die Funktionsperiode von Peter Kropsch, seit 1. Jänner 2009 geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Geschäftsführung der APA - Austria Presse Agentur, wurde um weitere vier Jahre bis Ende 2017 verlängert. Clemens Pig, seit vier Jahren Prokurist und Bereichsleiter Marketing & Verkauf, wurde als Geschäftsführer der APA-Gruppe designiert. Der Tiroler wurde für drei Jahre bis Ende 2016 bestellt, seine Funktion wird er mit 1. Jänner 2014 antreten. Er folgt Konrad Tretter, der nach fast 46 Dienstjahren in der APA mit Jahresende in den Ruhestand tritt.

Der Politikwissenschafter Pig ist Vater von drei Kindern und war bereits in mehreren Funktionen für die APA-Gruppe tätig. Von 2001 bis 2008 fungierte er als Geschäftsführer des Tochterunternehmens MediaWatch in Innsbruck, mit Jänner 2009 übernahm er die Leitung des Zentralbereiches Marketing & Verkauf in Wien. Während dieser Zeit schrieb Pig auch an seiner Dissertation und erhielt für seine wissenschaftliche Arbeit rund um das Thema politische Kommunikation im Dezember 2012 den Doktortitel. Pig ist Gastvortragender an den Universitäten Wien und Innsbruck sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der MediaWatch.

Hermann Petz, Vorstandsvorsitzender der APA, und Richard Grasl, Aufsichtsratsvorsitzender, zeigen sich erfreut über die getroffenen Entscheidungen: "Wir sind überzeugt, dass diese Geschäftsführung die APA-Gruppe in eine gute Zukunft führen wird. Sie gewährleistet, dass die hervorragende Arbeit der vergangenen Jahre fortgeführt wird, und bringt der APA jenen Mix aus Stabilität und Innovation, den sie in diesen turbulenten Zeiten benötigt."

