Papierindustrie: spezifische Abwasserbelastung um 60% reduziert

Branche investierte seit 1990 rund 600 Millionen Euro in Wasserschutz - 90% des eingesetzten Wassers gelangt sauber zurück in die Flüsse

Wien (OTS/PWK177) - Anlässlich des heutigen Weltwassertages weist Austropapier, die Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie, auf die Erfolge der Branche bei der Reduktion der Abwasserbelastung hin. "Wasser spielt bei der Erzeugung von Papier eine entscheidende Rolle - die Zellstoff- und Papierindustrie geht daher sehr sorgsam damit um. Die Betriebe der Branche haben die spezifische Abwassermenge pro Tonne Produkt seit 1990 um 60% reduziert. Heute gelangen rund 90% des von den Betrieben eingesetzten Wassers sauber zurück in die Gewässer, ein Teil entweicht als Wasserdampf oder verbleibt im Produkt. In den Schutz und die Reinhaltung der Gewässer, sowie in Maßnahmen zum Wassermanagement und zur Kreislaufführung, wurden im genannten Zeitraum rund 600 Millionen Euro investiert. Damit konnten auch kritische Abwasserwerte erheblich reduziert werden, so etwa der Summenparameter AOX für schwer abbaubare Halogenverbindungen um 97%", betonen Birgit Krista, Umweltexpertin der Austropapier, und Geschäftsführer Oliver Dworak.

Das in der Zellstoff- und Papierherstellung als Kühl- und Prozesswasser eingesetzte kostbare Nass stammt zu rund 61% aus Oberflächengewässern und zu 39% aus Brunnen. Nach seinem Einsatz wird Wasser in betriebseigenen, kommunalen oder Verbandskläranlagen mehrstufig gereinigt und wieder an die Gewässer zurückgegeben. Wasser wird in der Papierindustrie auch zur nachhaltigen Erzeugung von Ökostrom in Kleinwasserkraftwerken genutzt und trägt zu rund 5% zur Eigenerzeugung von Strom in den Betrieben bei. Der Rest stammt aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, in denen bereits zu über 50% biogene und CO2-neutrale Brennstoffe wie Lauge, Rinde, Schlämme und Faserreste eingesetzt werden - ganz nach dem Prinzip der kaskadischen Nutzung von Holz - zuerst stofflich, und erst am Ende des Lebenszyklus zur Bereitstellung von Energie.

Wasser als Wert und Ware, sein nachhaltiger Einsatz in der Papierindustrie, sowie Innovationen und neue Technologien zur weiteren Reduktion von Umweltbelastungen sind auch die Leitthemen der diesjährigen Österreichischen Papierfachtagung, die im Mai in Graz stattfinden wird. (US)

Rückfragen & Kontakt:

Austropapier - Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie

DI Ilse Dostal-Wanivenhaus

Tel. 01-58886-209

Fax 01-58886-222

dostal @ austropapier.at

www.austropapier.at