FPÖ-Leyroutz: Canori soll sich an der Basis beweisen

Engagement in sportlichem wie politischem Bereich nicht gerade von Erfolg gekrönt

Wien (OTS) - Zur heutigen Wortspende des ehemaligen Vizebürgermeisters von Klagenfurt und FPÖ-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2009, Mario Canori, zeigt sich der Obmann der FPÖ Kärnten Mag. Christian Leyroutz amüsiert. Es spreche Bände, wenn sich der Wahlverlierer von 2009, welcher mit unglaublichem finanziellen Aufwand gerade mal 3,7 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte, nun in überflüssiger Weise zu Wort meldet. "Da die Obmannschaft von Canori, sei es im sportlichen wie auch im politischen Bereich gelinde gesagt nicht gerade von Erfolg begleitet war, kann die FPÖ auf eine derartige Diskussion getrost verzichten", betont Leyroutz.

Gehe es Canori wirklich um seriöse Arbeit und Einsatz für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, wird er selbstverständlich die Möglichkeit erhalten, an der Basis mitzuarbeiten, um so das politische Handwerk zu erlernen. "In der Freiheitlichen Partei steht nicht das Erringen von Ämtern und Funktionen im Vordergrund, sondern die Leistung an der Basis. Sollte Canori sich hier auszeichnen, kann man in Jahren vielleicht über diverse Ämter sprechen", so Leyroutz.

