Das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien geht an abz*austria Geschäftsführerin Manuela Vollmann

Wien (OTS) - Manuela Vollmann erhielt im Beisein vieler prominenter Gäste aus Politik und Wirtschaft das goldene Verdienstzeichen. Wiens Stadträtin Sandra Frauenberger überreichte die besondere Auszeichnung und würdigte damit das über 20 jährige Engagement von Manuela Vollmann für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Mit der Gründung von abz*austria platzierte sich Manuela Vollmann als Social Entrepreneur lange bevor der Begriff im deutschsprachigen Raum in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.

In Ihrer Dankesrede freut sich Vollmann über "das große Glück, die persönliche Überzeugung - Gleichstellung als demokratisches Prinzip -beruflich und privat - verbinden, gestalten und vorantreiben zu können." Beruflich steht sie an der Spitze des von ihr vor 20 Jahren gegründeten Social Profit Unternehmen abz*austria und weiß, wie wichtig auch die vielen WegbegleiterInnen in Unternehmen und aus der Politik sind, um dem Ziel einer gerechteren Arbeitswelt gemeinsam näher zu kommen. Privat bedankt sich Vollmann bei ihrer Familie und besonders bei ihrer Mutter, denn Sie "hat mir schon sehr früh beigebracht, wie herausfordernd und gleichzeitig spannend es sein kann, Unternehmerin zu sein".

Bereits in den 1990er Jahren hat Vollmann durch abz*austria den Wiedereinstieg von Frauen vorangetrieben und schon einige Jahre vor der Einführung den Wunsch bzw. die Forderung nach dem einkommensabhängigen Kindergeld gestellt - seit 2010 ist dieses Modell Realität. "Wir haben auch die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zum Managementthema gemacht und den Begriff Auszeiten- und Karenzmanagement geprägt", freut sich Vollmann über die Durchsetzungskraft und Innovationsstärke von abz*austria. Um weiterhin so qualitätsvoll arbeiten zu können, wünscht sich Vollmann bessere Mittel für strukturelle Entwicklungsarbeit, denn "finanzielle Ressourcen sind die Basis um Projekte und Programme für Wirtschaft und Gesellschaft rechtzeitig weiterzuentwickeln und nachhaltig umsetzen zu können".

Die Überreichung fand am 6. März 2013 im Wiener Rathaus mit anschließender Feier mit beruflichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern statt.

Manuela Vollmann sieht das Verdienstzeichen nicht nur als Würdigung für ihre bisher getane Arbeit an, sondern vor allem als Auftrag für viele innovative Projekte in der Zukunft. Sie ist fest entschlossen, diese mit der gleichen Leidenschaft zu betreiben wie bisher.

