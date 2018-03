SP-Wagner: VP und FP inszenieren Scheingefechte

Wien (OTS/SPW-K) - "VP und FP inszenieren in der Öffentlichkeit Scheingefechte, um die Finanzierung der Fondskrankenanstalten, die jeder Grundlage entbehren. Statt inhaltlicher Auseinandersetzung geht es ihnen in Wirklichkeit nur um politisches Kleingeld", stellt der Wiener SP-Gesundheitssprecher und Gemeinderat Kurt Wagner fest.

"Besonders Kollegin Korosec zeigt zunehmend zwei Gesichter: ein konstruktives und verständliches im direkten Gespräch und ein empörtes für die mediale Öffentlichkeit. Authentisch ist ihre Aufregung dabei nicht", so Wagner.

Die Finanzierung der Wiener Fondskrankenanstalten wurde Korosec in mehreren Gesprächen erläutert, Nachfragen zu ihrer Zufriedenheit beantwortet. Doch gegenüber der Öffentlichkeit inszeniert sie plötzlich einen Konflikt, der sich so nicht darstellt. "Korosec hat alle Informationen über die Finanzierung der Wiener Fondskrankenanstalten bekommen, jetzt tut sie so als ob sie von nichts wüsste. Das ist nicht ehrlich", zeigt sich Wagner enttäuscht.

Die Regelungen sehen vor, dass mit Ende März Zahlungen durch den Wiener Gesundheitsfonds vorzunehmen sind. Der Beschluss muss auf jeden Fall gefasst werden, um die Finanzierung der 22 Fondskrankenanstalten im Sinne der PatientInnen sicherzustellen. "Hier ist auch die Opposition gefordert, Verantwortung gegenüber den WienerInnen zu zeigen", so Wagner abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at