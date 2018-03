Bundespräsident: Hohes Ehrenzeichen an General Entacher verliehen

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer überreichte heute in der Präsidentschaftskanzlei in Anwesenheit des Bundesministers für Landesverteidigung, Mag. Gerald Klug, dem in Kürze nach fast 43-jähriger Dienstzeit beim Bundesheer in den Ruhestand tretenden General Mag. Edmund Entacher das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich.

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer bezeichnete diese hohe Auszeichnung als Dank und Anerkennung für ein dem Österreichischen Bundesheer gewidmetes Lebenswerk.

General Entacher begann im Jahr 1970 sein Studium an der Theresianischen Militärakademie, war dann einer der jüngsten Kompaniekommandanten im ganzen Bundesheer und absolvierte von 1979 bis 1982 erfolgreich die Generalstabsausbildung. Er fungierte dann als Chef des Stabes einer Jägerbrigade und wurde 1992 zum Kommandanten der 3. Panzergrenadierbrigade ernannt.

General Entacher war auch der erste österreichische Offizier, der eine multinationale Brigade bei einer Übung der NATO-Partnerschaft für den Frieden in Aserbaidschan führte. Vor fünf Jahren, im April 2008, wurde er zum Chef des Generalstabes ernannt. Im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit hat er mehr als 40 Veröffentlichungen in militärischen Publikationen verfasst.

Der Bundespräsident und der Verteidigungsminister bedankten sich bei General Entacher für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Österreichischen Bundesheer und wünschten ihm alles Gute für seinen künftigen Lebensweg.

