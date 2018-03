Himmlisches im Leopold Museum: "Wolken. Welt des Flüchtigen" mit Monet, Cézanne, van Gogh, Klimt und Warhol

Wien (OTS) - Wolken in allen Formen und Facetten sind ab sofort im Leopold Museum zu sehen. Bundesministerin Claudia Schmied eröffnete gestern im Leopold Museum die von Leopold Museum Direktor Tobias G. Natter und Sammlungskurator Franz Smola kuratierte Ausstellung "Wolken. Welt des Flüchtigen". Die Schau vereint in so noch nie gesehener Dichte mehr als 300 Werke aus ganz Europa und den USA. Innovativ ist auch das Konzept Wolkenbilder von 1800 bis heute interdisziplinär entlang der Schnittstelle von Wissenschaft und Populärkultur zu betrachten.

Für Tobias G. Natter sind die Wolken ein bisher unterschätztes doch verblüffend facettenreiches Thema: "Wolken verändern sich und sind dennoch ewig - "I change but I cannot die", zitiert Natter die Beschreibung "der Wolke" durch den Romantiker Shelley.

Kulturministerin Claudia Schmied zeigte sich von der Ausstellung begeistert und ist sich sicher, "dass jeder, der die Ausstellung besucht "Wolken künftig anders sehen wird, denn Du siehst, was Du weißt." Die Ministerin zeigte sich von der Ausstellung beeindruckt und freute sich auch über den hohen Anteil an zeitgenössischer Kunst von Anselm Kiefer bis Olafur Eliasson, von Gerhard Richter bis Eva Schlegel.

Leopold Museum Managing Director Peter Weinhäupl sieht die neue Ausstellung als Beweis für die nachhaltige Planung des Hauses, das im eben zu Ende gegangenen Geschäftsjahr mehr als 380.000 Besucher zählte, die wegen der berühmten Sammlung und für die Ausstellungen "Klimt persönlich" und "nackte männer" gekommen waren. Wichtig für diesen Erfolg seien Themen, die so neu und ungewöhnlich sind wie die aktuelle "Wolken-Ausstellung", die Werke von Weltklassekünstlern nach Wien bringt - von Monet bis Nolde, von Cézanne bis Magritte - und sie in einen Kontext mit zeitgenössischer Kunst stellt. Für Elisabeth Leopold sind die Wolken "die Verbindung zwischen Himmel und Herzen, Symbol einer besseren, schöneren und höheren Welt, der Welt der Künstler".

