Christian Legat neuer Vorstandsvorsitzender der Competence Call Center AG

Gründer und Co-CEO Thomas Kloibhofer wechselt in den Aufsichtsrat

Wien (OTS) - Christian Legat übernimmt per Anfang April 2013 den Vorstandsvorsitz der Competence Call Center AG. Er bereichert das Unternehmen bereits seit 15 Jahren mit seiner Contact Center- und Führungsexpertise. Dem Vorstand gehört der vielfach ausgezeichnete Call Center Experte seit 2008 an. Zuletzt führte er das Unternehmen gemeinsam mit Thomas Kloibhofer als Co-CEO.

Der Unternehmensgründer und Co-CEO der Competence Call Center AG, Thomas Kloibhofer, wechselt ab Anfang April 2013 in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Der Vollblutunternehmer, u.a. Entrepreneur des Jahres 2009, hat die Competence Call Center AG im Jahr 1998 gegründet. Heute zählt das Unternehmen mit über 4.500 Mitarbeitern an zehn Standorten in sieben Ländern zu den erfolgreichsten Qualitätsanbietern im Call Center Outsourcing in Europa.

Das neue Vorstands-Trio setzt sich aus CEO Christian Legat, CFO Dr. Veronika Weiss und COO Ulf Herbrechter zusammen. "Mit Herrn Legat haben wir einen CEO gewonnen, der für den Aufsichtsrat aufgrund seiner langen CCC- Erfahrung einmal für Kontinuität, durch seine Tatkraft und neuen Ideen aber insbesondere auch für weiteres dynamisches Wachstum steht" ergänzt Dr. Wolfgang Baur als Aufsichtsratsvorsitzender.

Der designierte Vorstandsvorsitzende Christian Legat wird das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben: "In diesem Jahr werden wir zwei neue Standorte eröffnen. Auch für 2014 sind weitere Expansionen geplant", bestätigt der künftige CEO.

Neu in den Vorstand berufen wurde Ulf Herbrechter. Der Branchenexperte verfügt über 18 Jahre Contact Center Erfahrung. Seit Anfang 2012 unterstützt er CCC mit seinem operativen Know-how. Der nominierte Vorstand freut sich über seine Bestellung zum COO: "CCC ist bereits heute die Qualitätsbenchmark im Contact Center Outsourcing. Diese Position gilt es nachhaltig zu sichern. Darüber hinaus planen wir, unseren Vorsprung als Qualitätsführer weiter auszubauen. Starke Partnerschaften und ein klarer Fokus auf die Ausbildung und Entwicklung unserer Mitarbeiter werden unseren Weg der Qualität und Nachhaltigkeit sichern. In den letzten beiden Jahrzehnten durfte ich viele Outsourcing Unternehmen kennenlernen. CCC ist seit jeher 'simply the best'", erklärt Ulf Herbrechter.

Auch Finanzvorstand Dr. Veronika Weiss blickt voll Optimismus in die Zukunft: "Mit unserer neuen Vorstandsstruktur ist unser Unternehmen bestens auf die kommenden Wachstumsschritte ausgerichtet. Die gebündelte Kompetenz und unsere diversifizierte Kundenstruktur machen uns bereit, neue Märkte und weitere internationale Partner in unserer vielfach ausgezeichneten CCC-Qualität zu betreuen."

Christian Legat verantwortet als Vorstandsvorsitzender die Themen Customer Relations, Communications, Human Resources und IT. Dr. Veronika Weiss führt neben dem Finanzteam auch das Legal & Regulatory Affairs Team. Als COO steuert Ulf Herbrechter das operative Geschäft an aktuell zehn Locations in sieben Ländern.

Neue Experten und Branchenkenner verstärken den Aufsichtsrat

Zusätzlich wird Marc Abadir von der AXA Private Equity in den Aufsichtsrat berufen. Der ausgewiesene Finanzexperte kennt und schätzt das Unternehmen bereits seit 2009. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Wolfgang Baur: "Mit Hilfe des neuen Aufsichtsratsmitglieds werden wir die erfolgreiche strategische und strukturelle Fortentwicklung mit noch mehr Energie vorantreiben. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Thomas Kloibhofer herzlich für seine herausragenden Leistungen als CEO der Competence Call Center AG. Dem neuen Vorstandsteam werden wir mit viel Freude und unserer ganzen Kraft zur Seite stehen", so Dr. Wolfgang Baur.

Den Aufsichtsrat werden künftig die Finanz- und Branchenexperten Dr. Wolfgang Baur, Dirk Wittneben, Dr. Wulf Böttger, Mag. Thomas Kloibhofer und Marc Abadir mit ihrer Expertise bereichern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marianne Rutrecht | Public Relations

Competence Call Center

Tel: 0043-1-81122-0

marianne.rutrecht @ yourccc.com

www.yourccc.com