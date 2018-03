Wlodkowski: Landwirte leisten wesentlichen Beitrag zum Gewässerschutz

Landwirtschaftskammern lehnen zusätzliche Belastungen durch Wassergebühren ab

Wien (OTS) - Wien, 22. März 2013 (aiz.info). - "Die heimischen Landwirte erbringen eine Fülle von freiwilligen Maßnahmen, die zum Gewässerschutz beitragen und dadurch zu einer deutlichen Verbesserung der Wasserqualität in den letzten Jahren führten. Maßnahmen wie der Biolandbau, der Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel, eine Begrünung von Ackerflächen sowie umfassende Düngeaufzeichnungen werden gesetzt, die deutlich über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen. In einzelnen Regionen in den östlichen Trockengebieten sind durch eine Schwerpunktsetzung in der Beratung und Bewusstseinsbildung in Form eines Nitratinformationsdienstes oder auch einer Wasserschutzberatung erste Erfolge sichtbar", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zum heutigen Weltwassertag.

Österreich ist einzigartig

"Der gesamte jährliche Wasserbedarf Österreichs liegt bei rund 2,6 Mrd. m3 und entspricht somit nur etwa 3% des theoretisch zur Verfügung stehenden Wassers. 99% der Bevölkerung werden mit Quell-und Grundwasser versorgt. Dies ist eine weltweit einzigartige Situation. Einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Wasservorräte leistet die österreichische Land- und Forstwirtschaft aufgrund ihrer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Die Trinkwasserneubildung kann oft nur unter land- und forstwirtschaftlich geführten Flächen gesichert werden", betont der Präsident.

Verantwortungsvoller Umgang

"Die Überarbeitung des Aktionsprogramms Nitrat im Jahre 2012, das aufgrund der flächendeckenden Anwendung einen besonderen Schutz der Gewässer vor Einträgen durch Nitrat aus der Landwirtschaft gewährleistet, wurde abermals nachgebessert und bewirkt eine weitere Verbesserung des Gewässerschutzes in Österreich. Wasserentnahmen für die landwirtschaftliche Bewässerung, die durch den Klimawandel und damit einhergehend zunehmender Dürreperioden und Trockenheit in einzelnen Regionen in Österreich zukünftig wahrscheinlich verstärkt nötig sein werden, stellen keine Gefahr für den guten Zustand des heimischen Wassers dar, wie dies auch im jüngsten Umweltkontrollbericht festgehalten ist. Zudem unterliegt jede Wasserentnahme für Bewässerungszwecke in der Landwirtschaft einer Bewilligungspflicht durch die zuständigen Behörden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Entnahme auf das vorhandene Wasserangebot Bedacht nimmt. Somit ist ein hinreichender Schutz des Mengenverbrauchs durch die bereits heute existierenden gesetzlichen Regelungen gewährleistet", so Wlodkowski weiter.

"Dringlicher, als zusätzliche Belastungen für die Land- und Forstwirtschaft in Form von Wassergebühren einzufordern, die von manchen Umweltverbänden in jüngster Zeit kundgetan wurden, wäre es, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel zu setzen, um auch in den nächsten Dekaden, den in Österreich günstigen Zustand der heimischen Gewässer sicherzustellen", ergänzte Wlodkowski.

Am 22.03. ist Weltwassertag

Ziel des heutigen Weltwassertages ist es, Bewusstsein für die Ressource Wasser zu schaffen und die Öffentlichkeit auf dessen Wert hinzuweisen. Das diesjährige UNO-Motto des Weltwassertages lautet "Internationales Jahr der Zusammenarbeit im Wasserbereich".

"In Österreich ist die Qualität der Wasservorräte generell wesentlich besser als in vergleichbaren Regionen anderer Länder. Zuletzt wurde dies mit der Ist-Zustandsanalyse entsprechend der EU-Wasserrahmenrichtlinie verdeutlicht. Diese sieht vor, dass EU-weit im Jahr 2015 ein 'guter Zustand' aller Gewässer erreicht werden soll. Erstmals wird Unions-weit der flächendeckende Gewässerschutz eingeführt. Österreich hat diesen Ansatz schon seit Jahrzehnten im bestehenden Wasserrechtsgesetz", unterstreicht Wlodkowski.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

LK-Pressestelle

Dr. Josef Siffert

Tel.: 01/53441-8521, E-Mail: j.siffert @ lk-oe.at