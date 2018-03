"Orientierung" am 24. März: Papst Franziskus - Was ist neu am "Neuen"?

Wien (OTS) - Doris Appel präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 24. März 2013, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Papst Franziskus: Was ist neu am "Neuen"?

Er ist der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri, der erste Jesuit, der Erste, der sich den Papstnamen Franziskus gegeben hat:

Viel Neues begleitet "den Neuen" an der Spitze der römisch-katholischen Kirche. Und frischen Wind hat er schon in den ersten Tagen seines Pontifikats in diese Kirche gebracht, die er an der Seite der Armen sieht - und sich selbst: bescheiden und dennoch kein bisschen leise. Denn den Mächtigen der Welt begegnet er auf Augenhöhe, ebenso den Menschen auf der Straße. Aber: Wird der neue Stil dieses Papstes "vom Ende der Welt" auch erstarrte Strukturen der römisch-katholischen Kirche aufbrechen können? Werden auch seine ersten Personalentscheidungen Zeugnis von seiner Haltung geben? Und:

Wie wird er mit Widerständen umgehen, mit denen er nun wohl auch zu rechnen hat? Ein Bericht von Mathilde Schwabeneder.

"Worte an den neuen Papst" - Botschaften an den Pontifex

"Was sind Ihre Worte an den neuen Papst?" Mit dieser Frage ist in den Tagen vor der Papstwahl ein "Orientierung"-Team quer durch Österreich unterwegs gewesen. Menschen in Pfarren, in Fußgängerzonen, auf Skipisten, in Altersheimen und Klöstern wurden befragt. Und rund 150 Gläubige, weniger Gläubige und Nichtgläubige waren bereit, ihr Statement an den Papst auch vor "Orientierung"-Kameras zu formulieren. Viel war dabei von Erneuerung die Rede und dem Wunsch nach einer Öffnung der römisch-katholischen Kirche - auch unter Ordensangehörigen der Franziskanerinnen in Vöcklabruck, die in dieser Ausgabe der "Worte an den neuen Papst" zu Wort kommen. Ein Bericht von Marcus Marschalek.

"Worte an den neuen Papst" sind auch über das Religionsportal religion.ORF.at abrufbar.

"Aktion Glaube" - Spektakuläre Verhüllungsaktion der katholischen Kirche

Verhüllen, um den Glauben sichtbar zu machen - das will eine Aktion der katholischen Kirche, bei der - in den Wochen der Fastenzeit -Kreuze und andere christliche Symbole verhüllt werden. Was als Initiative der Diözese Graz-Seckau begann, ist mittlerweile zu einem österreichweiten Projekt geworden, an dem sich zahlreiche Gläubige beteiligen. Dabei wandelt die Kirche auf den Spuren des international erfolgreichen Künstlerpaares Christo, das - über Jahrzehnte hinweg -immer wieder weltweit berühmte Bauwerke verhüllte. Doch auch in der kirchlichen Fastentradition und in der sakralen Kunst spielt das "Verhüllen" seit langer Zeit eine wichtige Rolle. Ein Bericht von David Kriegleder, Mitarbeit: Christoph Riedl.

Recht auf Bildung: Evangelische Schule erprobt "inklusive Oberstufe"

Nicht Menschen in ein System einpassen - sondern ein System an Menschen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen. Dieser Gedanke steht im Zentrum der "inklusiven Schule". Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen lernen in "inklusiven Schulen" gemeinsam in einem Klassenverband mit Schülerinnen und Schülern ohne Einschränkungen. Dieser Inklusionsgedanke wurde bisher nur in Kindergärten, Volksschulen und Hauptschulen umgesetzt. "Inklusiver Unterricht" endete mit der neunten Schulstufe, da mit der Schulpflicht auch das "Recht auf Schule" endet. Für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf gab es nach der neunten Schulstufe keine Möglichkeit, weiter zur Schule zu gehen. Nun gibt es erstmals in Österreich auch eine "inklusive Oberstufe" - als Schulversuch am Evangelischen Oberstufenrealgymnasium in Grödig bei Salzburg. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Zwischen den Welten: Das Leben einer jungen Buddhistin aus Österreich

Eigentlich machte sie sich mit 18 Jahren auf den Weg nach Indien, um Mutter Teresa zu besuchen. Doch dann landete sie rasch in einem tibetisch-buddhistischen Kloster in Nepal: die gebürtige Kärntnerin Heidrun Köppl. Seither sind rund zwei Jahrzehnte vergangen und die Österreicherin, die ihre Hoffnung "in den Osten" setzte, ist seit vielen Jahren nicht nur überzeugte Buddhistin, sondern als "Buddhismus-Professorin" auch an Universitäten und als übersetzende Reisebegleiterin hochrangiger buddhistischer Würdenträger unterwegs. Immer wieder zieht es sie aber auch nach Österreich: in das tibetisch-buddhistische Zentrum Rangjung Yeshe Gomde in der oberösterreichischen Gemeinde Scharnstein. Ein Bericht von Carola Mair.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at