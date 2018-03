Gründerservice begrüßt GmbH-Reform

Wichtige Verbesserungen für Unternehmensgründer - Wirtschaftsstandort Österreich wird aufgewertet

Wien (OTS/PWK176) - Das Gründerservice in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt den von den Bundesministern Karl und Mitterlehner präsentierten Gesetzesentwurf, der heute in Begutachtung geschickt wurde. Gründerservice-Bundesgeschäftsführerin Elisabeth Zehetner: "Die GmbH-Reform wertet den Wirtschaftsstandort Österreich auf. Wir danken vor allem Bundesminister Mitterlehner, der wesentliche Forderungen der Wirtschaft aufgenommen und umgesetzt hat. Der jetzige Gesetzesentwurf bringt wichtige Erleichterungen für Unternehmensgründer in Österreich. Die Senkung des Stammkapitals bedeutet die Beseitigung einer lange von der Wirtschaft kritisierten Hürde für Gründungen". (PM)

