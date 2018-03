Ostern in ORF III

Themenschwerpunkt Christentum in der Karwoche - im Rahmen des Jahresthemenkreises "Weltreligionen"

Wien (OTS) - In der Karwoche widmet sich ORF III Kultur und Information in Sendungen quer durch alle Programmleisten und Genres dem Thema Christentum. Religion und Spiritualität nehmen im Programm von ORF III einen besonderen Stellenwert ein und der Blick reicht dabei über die katholische Tradition Österreichs hinaus. 2013 setzt ORF III Kultur und Information einen Schwerpunkt "Weltreligionen". Fünf Themenwochen richten ihr Programm auf die fünf Weltreligionen Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus aus. Nach der Themenwoche Christentum in der österlichen Karwoche plant ORF III Kultur und Information die Themenwoche Buddhismus zu Vesakh im Mai 2013, die Themenwoche Islam zu Ramadan im Juli 2013, die Themenwoche Judentum zu Jom Kippur und Rosch ha-Schana im September 2013 und die Themenwoche Hinduismus zu Diwali im November 2013.

Mit "Cultus" durch die Osterwoche

Während der Karwoche erklären die Kurzdokumentationen der ORF-III-Inforeihe "Cultus - Der Feiertag im Kirchenjahr" Herkunft, Bedeutung und Traditionen von Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag. Gesendet werden die Folgen mehrmals täglich am jeweiligen Feiertag.

Ostern in ORF III: Auf dem Jakobsweg mit Ulrich Reinthaller, das Osterkonzert der Wiener Philharmoniker und Theologe Paul Zulehner im Gespräch

Am Samstag, dem 23. März, beschäftigt sich ORF III um 17.50 Uhr zuerst mit dem Thema "Fasten im Kloster", bevor um 18.30 Uhr "Klingendes Österreich: Wallfahrt und Wanderung" Pilger aus Kärnten, Slowenien, Ost- und Südtirol zur Gottesmutter von Maria Luggau begleitet.

Am Montag, dem 25. März, startet ORF III um 19.15 Uhr die Vorabendreihe "Donauklöster" mit dem Porträt der "Jesuiten in Wien". Im Hauptabend setzt sich die Dokumentation "Der verlorene Krieg des Vatikans" um 20.15 Uhr mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auseinander, das Papst Johannes XXIII. aus der tiefen Überzeugung heraus einberief, dass die Kirche sich radikal ändern muss - eine Dokumentation aktueller denn je. Um 21.10 Uhr beleuchtet die Dokumentation "José Maria Escrivá - Soldat Christi" die Heiligsprechung des Gründers von Opus Dei, eine der umstrittensten Organisationen innerhalb der katholischen Kirche. Mit drei Folgen der Reihe "Die Geburt des Christentums" geht es ab 21.50 Uhr weiter:

"Familienstreit", "Paulus, die unzeitige Geburt" sowie "Das Konzil in Jerusalem" beleuchten die Hürden und Konflikte der jungen Christengemeinde im ersten Jahrhundert.

Am Dienstag, dem 26. März, informiert der ORF-III-Vorabend um 19.10 Uhr über "Donauklöster: Kloster Baumgartenberg" in Oberösterreich. Die von ORF III eigenproduzierte Kunst- und Antiquitätensendung "Was schätzen Sie ...?" steht um 20.15 Uhr ganz im Zeichen von Ostern. Karl Hohenlohe macht sich bei den singenden Mönchen in Stift Heiligenkreuz auf die Suche nach wertvollen Kunstschätzen und entdeckt das bisher wertvollste Objekt, das es in der Sendung zu bestaunen gab. Neben einer echten Reliquie, geschichtsträchtigem Tafelsilber und einem barocken Altarbild sorgen Expertentipps zum Thema Ostereier für Überraschungen. Im Anschluss präsentiert ORF III um 21.05 Uhr den Dokumentationsfilm "Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen" über die berühmte Grabeskirche in der Altstadt Jerusalems. Sechs unterschiedliche christliche Konfessionen sind in dieser Kirche beheimatet, ein konfliktreiches und doch faszinierendes Nebeneinander.

Am Mittwoch, dem 27. März, um 19.10 Uhr besucht die Vorabendreihe "Donauklöster" das Stift Melk: Drei Mönche des Klosters machen einen Blick hinter die Kulissen des barocken Gesamtkunstwerks möglich, in das alltägliche und spirituelle Leben der Gemeinschaft. Im Hauptabend spürt die "kreuz und quer"-Dokumentation "Jesus und die verschwundenen Frauen" um 20.15 Uhr den vergessenen Jüngerinnen Jesu nach, im Anschluss geht "Die heilige Lanze - Schicksalsspeer der Mächtigen" um 21.00 Uhr jener legendenumrankten Speerspitze auf den Grund, die ein römischer Söldner benutzt haben soll, um Jesu Tod am Kreuz festzustellen, und die heute in der Wiener Hofburg aufbewahrt wird. In der ORF-III-Wissenschaftssendung "science.talk" um 21.55 Uhr ist Paul Zulehner zu Gast, einer der bekanntesten Religionssoziologen Europas und emeritierter Theologe sowie katholischer Priester. Paul Zulehner spricht mit Barbara Stöckl über den Rücktritt von Papst Benedikt und den neuen Papst Franziskus. Monty Pythons Kultsatire "Das Leben des Brian" läutet um 22.30 Uhr den Spätabend ein.

Der Gründonnerstagshauptabend (28. März) begibt sich auf die Pilgerreise: "Bis ans Ende der Welt - Auf dem Jakobsweg mit Ulrich Reinthaller" begleitet um 20.15 Uhr den österreichischen Schauspieler Ulrich Reinthaller auf seinem Weg nach Santiago. In sehr persönlicher Art schildert er seine Erfahrungen und gibt so eine Idee dessen, was man auf einer solchen Pilgerwanderung erfahren und erleben kann. Die zweiteilige Dokumentation "Leonardo - Das Universalgenie" begibt sich ab 21.10 Uhr auf die Spuren des Malers, Bildhauers, Architekten, Ingenieurs und Naturphilosophen, bevor "Der göttliche Michelangelo" um 23.00 Uhr jenen Bildhauer aus Florenz in den Mittelpunkt stellt, den Papst Julius II. Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Aufgabe betraute, die Sixtinische Kapelle auszumalen. Die für ihn selbst bedeutendste Arbeit aber war der Bau des Peterdoms.

Am Karfreitag (29. März) führt die Dokumentation "Galicien - Über den Jakobsweg" um 19.15 Uhr ans Kap Finisterre, das eigentliche Ende des Jakobswegs. Auf Pilgerpfaden bleibt auch der ORF-III-Hauptabend am Karfreitag: mit dem dritten Teil von Wolfgang Murnbergers tragikomischer Erfolgstrilogie "Auf dem Jakobsweg" mit Wolfgang Böck, Erwin Steinhauer und Andreas Vitásek über eine anfangs ganz und gar nicht fromme Wallfahrt, auf der die alten Differenzen zwischen den Brüdern immer wieder aufbrechen. Um 22.20 Uhr setzt sich "Jesus von Assisi" mit dem heiligen Franz von Assisi auseinander. Die Dokumentation fokussiert dabei seine Stigmata, die Wundmale Jesu und hinterfragt, ab wann warum seine Stigmata dazu herangezogen wurden, um ihn zu einem zweiten Christus zu verklären. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch die Inszenierung von Felix Mitterers Stück "Stigma" unter der Regie von Ruth Drexel anschließend um 23.05 Uhr.

Am Karsamstag (30. März) ist "Unser Österreich" um 18.30 Uhr "Auf der Spur Mariens durch Kärnten" und folgt dem Marienpilgerweg, der die 14 wichtigsten Marienwallfahrtskirchen des Landes durch die Natur- und Kulturlandschaft Kärntens verbindet. Im Anschluss nimmt um 18.55 Uhr "Vom Aschenkreuz zum Osterlicht" Kärntens Fastenzeit- und Osterbrauchtümer in den Blick: von den Aschenkreuzen über die Fastentücher und die Fastenkrippen bis zu den Kreuzwegandachten und Palmweihen.

Einen Blick auf das griechische Auferstehungsfest wirft die Dokumentation "Ostern am Peloponnes" am Ostersonntagnachmittag (31. März) um 14.50 Uhr, die von Studierenden der Universität Wien gestaltet wurde. Der "Erlebnis Bühne"-Abend steht an diesem Ostersonntag ganz im Zeichen der Musik: Barbara Rett präsentiert um 20.15 Uhr "Frühling in Wien - Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker". In seiner letzten Saison wählte der scheidende Chefdirigent der Wiener Symphonier für das Osterkonzert ein Programm persönlicher Lieblingsstücke aus seiner italienischen Heimat mit Werken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Ottorino Respighi. Vorab informiert um 19.45 Uhr das Künstlerporträt "Ganz persönlich:

Fabio Luisi" über den italienischen Dirigenten.

Der Ostermontag (1. April) hält ab 20.15 Uhr die letzten vier Folgen der zehnteiligen Reihe "Die Geburt des Christentums" bereit und klärt die Frage, was das Judentum und das Christentum um das Jahr 150 tatsächlich spaltete und endgültig trennte.

